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Торговельна війна США. Трамп показав нові тарифні листи для партнерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Торговельна війна США. Трамп показав нові тарифні листи для партнерів
Нові тарифні ставки для країн, які ведуть торгівлю з США, набувають чинності 1 серпня
фото: Reuters

Трамп раніше оголосив про запровадження мит на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії, Казахстану, Південної Африки, Лаосу та М’янми

Президент США Дональд Трамп опублікував нові тарифні листи для американських партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Так, Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%. Разом із листами, які вже були надіслані раніше, кількість повідомлень досягла 14.

Раніше Трамп оголосив про 25% мита на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану. Він обклав митом у 30% Південну Африку та митом у 40% Лаос і М'янму. М'янма та Лаос поки що постраждали найбільше. Лаос має рівень бідності 18,3%. М'янма досі оговтується від руйнівного землетрусу та років громадянської війни після військового перевороту 2021 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

Тим часом члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії з БРІКС ґрунтується на «спільному світогляді» і «ніколи не буде спрямована проти третіх країн».

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.

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Теги: США тарифи Дональд Трамп

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