Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Помер актор «Вбити Білла» Майкл Медсен

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Акторові було 67 років
фото: instagram/Michael Madsen

Помер актор Майкл Медсен: Зірка фільмів Квентіна Тарантіно пішов з життя у 67 років

Відомий американський актор Майкл Медсен, найбільш знаний завдяки своїм ролям у фільмах Квентіна Тарантіно «Скажені пси» та «Убити Білла», помер у четвер вранці, 3 липня 2025 року, від зупинки серця. Про це повідомив його менеджер Рон Сміт, пише «Главком» з посиланням на NBC News.

Акторові було 67 років. За свою понад 40-річну акторську кар'єру Медсен зіграв десятки ролей на екрані. Однак його співпраця з Квентіном Тарантіно принесла йому найбільшу впізнаваність. Тарантіно обрав Медсена на роль психопатичного злодія містера Блондина у своєму дебютному фільмі «Скажені пси» (1992) та невдалого кілера Бадда у фільмі «Убити Білла 2» (2004).

«Скажені пси», один із основоположних незалежних фільмів 1990-х років, шокував глядачів сценами насильства, зокрема потужною сценою, в якій персонаж Медсена відрізає вухо поліцейському, танцюючи під «Stuck in the Middle With You». Ця роль принесла Медсену незабутнє місце в історії кіно, а містер Блондин був серед 400 номінантів до списку найкращих кінолиходіїв усіх часів Американського інституту кіномистецтва. Кінокритик Роджер Еберт високо оцінив гру Медсена, написавши, що він «з'являється з такою справді загрозливою екранною присутністю, якої досягають лише деякі актори».

Серед інших помітних ролей Медсена на великому екрані – «Двері» (1991), «Тельма та Луїза» (1991) та «Донні Браско» (1997). Тарантіно також залучив його до акторського складу вестерну «Мерзенна вісімка» (2015) та фільму «Одного разу в Голлівуді» (2019).

Окрім кіно- та телевізійних проєктів, Медсен озвучував відеоігри, такі як «Grand Theft Auto III», серія «Dishonored» та «Crime Boss: Rockay City».

Майкл Медсен народився в Чикаго 25 вересня 1957 року. Його батько був пожежником, а мати – режисером; однією з його братів і сестер є номінована на премію «Оскар» акторка Вірджинія Медсен.

Він розпочав свою професійну кар'єру в чиказькому театрі Steppenwolf, де навчався у Джона Малковича. Цей досвід привів до невеликих ролей у фільмах 1980-х років, таких як «Військові ігри» та «Природа». Зрештою, Медсен досяг успіху з фільмом «Скажені пси», який започаткував кар’єру Тарантіно.

Майкл Медсен був одружений тричі та мав шістьох дітей, серед яких актор Крістіан Медсен.

Його відхід став значною втратою для кінематографа, залишивши по собі незабутні образи, які стали частиною культових фільмів.

Нагадаємо, американський актор Джо Марінеллі, відомий своїми ролями у телесеріалах «Ранкове шоу», «Санта-Барбара», «Агенти Щ.И.Т.», «Відчайдушні домогосподарки», помер після тривалої боротьби з раком горла та шлунка.

Його агентка, Джулі Сміт, зазначила, що актор хворів протягом кількох років. Джо Марінеллі пішов із життя у віці 68 років. Інших деталей вона не оприлюднила.

Читайте також:

Теги: США актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Салма Насурдін і Шенай Айні були затримані 15 травня 2024 року на території Каліфорнійського університету в Ірвайні під час розгону протестного табору
У США мусульманки подали до суду через примусове зняття хіджабів після арешту
Сьогодні, 06:29
Газ постачатиметься зі США
Україна збільшить імпорт зрідженого природного газу зі США: укладено угоду
Вчора, 14:16
Внаслідок однієї з наймасштабніших ракетно-дронових атак по Києву в ніч на 17 червня загинув громадянин США, волонтер Фред Гранді
Приїхав до України волонтером. Американець Фред Гранді загинув у Києві від російської атаки
20 червня, 12:41
Війська США готові до подальшого розвитку подій навколо протистояння Ірану та Ізраїлю
Пентагон привів війська по всьому Близькому Сходу у стан підвищеної готовності
18 червня, 09:10
Іран готовий атакувати військові американські бази
Іран готовий атакувати бази США у відповідь за підтримку Ізраїлю – NYT
18 червня, 02:59
Вашингтон дозволив родинам військових залишити бази на Близькому Сході через зростання загроз
Reuters: США готуються частково евакуювати посольство в Багдаді
12 червня, 01:55
Соцмережа Х опинилась у центрі нового скандалу
Рекламні гіганти змовились проти X? США проводять антимонопольне розслідування
10 червня, 16:14
У Лос-Анджелесі тривають сутички між поліцією та демонстрантами через масштабні імміграційні рейди, які є частиною політики Трампа
Трамп спрямував війська: у Лос-Анджелесі «насильницьке повстання» через імміграційні рейди
8 червня, 13:02
Маск: Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна
«Настав час скинути бомбу»: Маск заявив, що Трамп є у файлах Епштейна
5 червня, 23:11

Шоу-біз

Помер актор «Вбити Білла» Майкл Медсен
Помер актор «Вбити Білла» Майкл Медсен
Таксист, який побив співачку Тоню Матвієнко, отримав підозру
Таксист, який побив співачку Тоню Матвієнко, отримав підозру
До Дня Армійської авіації ЗСУ презентовано потужну пісню (відео)
До Дня Армійської авіації ЗСУ презентовано потужну пісню (відео)
Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти
Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
36K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
29K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
7294
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
4402
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua