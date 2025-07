Помер актор «Вбити Білла» Майкл Медсен

Помер актор Майкл Медсен: Зірка фільмів Квентіна Тарантіно пішов з життя у 67 років

Відомий американський актор Майкл Медсен, найбільш знаний завдяки своїм ролям у фільмах Квентіна Тарантіно «Скажені пси» та «Убити Білла», помер у четвер вранці, 3 липня 2025 року, від зупинки серця. Про це повідомив його менеджер Рон Сміт, пише «Главком» з посиланням на NBC News.

Акторові було 67 років. За свою понад 40-річну акторську кар'єру Медсен зіграв десятки ролей на екрані. Однак його співпраця з Квентіном Тарантіно принесла йому найбільшу впізнаваність. Тарантіно обрав Медсена на роль психопатичного злодія містера Блондина у своєму дебютному фільмі «Скажені пси» (1992) та невдалого кілера Бадда у фільмі «Убити Білла 2» (2004).

«Скажені пси», один із основоположних незалежних фільмів 1990-х років, шокував глядачів сценами насильства, зокрема потужною сценою, в якій персонаж Медсена відрізає вухо поліцейському, танцюючи під «Stuck in the Middle With You». Ця роль принесла Медсену незабутнє місце в історії кіно, а містер Блондин був серед 400 номінантів до списку найкращих кінолиходіїв усіх часів Американського інституту кіномистецтва. Кінокритик Роджер Еберт високо оцінив гру Медсена, написавши, що він «з'являється з такою справді загрозливою екранною присутністю, якої досягають лише деякі актори».

Серед інших помітних ролей Медсена на великому екрані – «Двері» (1991), «Тельма та Луїза» (1991) та «Донні Браско» (1997). Тарантіно також залучив його до акторського складу вестерну «Мерзенна вісімка» (2015) та фільму «Одного разу в Голлівуді» (2019).

Окрім кіно- та телевізійних проєктів, Медсен озвучував відеоігри, такі як «Grand Theft Auto III», серія «Dishonored» та «Crime Boss: Rockay City».

Майкл Медсен народився в Чикаго 25 вересня 1957 року. Його батько був пожежником, а мати – режисером; однією з його братів і сестер є номінована на премію «Оскар» акторка Вірджинія Медсен.

Він розпочав свою професійну кар'єру в чиказькому театрі Steppenwolf, де навчався у Джона Малковича. Цей досвід привів до невеликих ролей у фільмах 1980-х років, таких як «Військові ігри» та «Природа». Зрештою, Медсен досяг успіху з фільмом «Скажені пси», який започаткував кар’єру Тарантіно.

Майкл Медсен був одружений тричі та мав шістьох дітей, серед яких актор Крістіан Медсен.

Його відхід став значною втратою для кінематографа, залишивши по собі незабутні образи, які стали частиною культових фільмів.

