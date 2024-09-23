Повітряні кулі зі сміттям довели Південну Корею до сказу: країна сипле серйозними погрозами

Південна Корея попередила КНДР про ймовірні військові дії через запуск куль зі сміттям

Південна Корея попередила сусідню КНДР про можливі військові дії в тому випадку, якщо Пхеньян продовжить запускати через кордон сміття, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея. При цьому в південнокорейському відомстві не уточнювали, які саме заходи розглядаються. Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що це «рідкісна пряма загроза відплати» від Сеула. З кінця травня КНДР відправила через кордон 5,5 тис. повітряних куль зі сміттям на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї зі США. Пхеньян вважає таку активність на кордоні загрозою своєму суверенітету.

Журналісти нагадали, що повітряні кулі стали неприємністю для Сеула та його околиць. Північнокорейські військові наповнюють їх макулатурою, недопалками та фрагментами взуття.

14 вересня Північна Корея вкотре запустила у бік Південної Кореї кулі зі сміттям. Вони летіли у бік провінції Кенгідо, що оточувала Сеул. Місцевих жителів закликали повідомляти про такі кулі армію чи поліцію.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що будь-яка спроба КНДР вторгнутись на територію Півдня завершиться падінням правлячого в Пхеньяні режиму. Режим Північної Кореї є найбільш ірраціональним на Землі і може влаштувати провокації в будь-який момент. Тільки міцна боєготовність наших військових може зупинити його від прорахунків», – сказав Юн.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня КНДР відправила понад 180 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Близько 70 повітряних куль, переважно з невеликими шматочками паперу, приземлилися в Сеулі та північній частині провінції Кенгідо на околицях столиці. У смітті, яке Пхеньян відправляв до Південної Кореї повітряними кулями, виявлені паразити.