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Північна Корея запустила майже 200 повітряних куль зі сміттям протягом ночі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Північна Корея запустила майже 200 повітряних куль зі сміттям протягом ночі
За словами представників влади Південної Кореї, у деяких повітряних кулях знаходили паразитів
фото: Yonhap

КНДР здійснила третій запуск сміттєвих куль поспіль за тиждень

У ніч проти 27 червня КНДР відправила понад 180 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Це був третій запуск сміттєвих куль поспіль за тиждень. Близько 70 повітряних куль, переважно з невеликими шматочками паперу, приземлилися в Сеулі та північній частині провінції Кенгідо на околицях столиці. Аналіз видобутого сміття показав, що він не містить шкідливих речовин.

24, 25 та 26 червня КНДР відправляла у бік Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. 26 червня через наліт сміттєвих куль внутрішні та міжнародні рейси було припинено або затримано приблизно на три години. Запуски 27 червня стали сьомою такою акцією з кінця травня.

За словами представників влади Південної Кореї, у деяких повітряних кулях знаходили паразитів.

«Численні паразити, такі як круглі хробаки, волосоголовці та нитчасті хробаки, були виявлені в ґрунті, що міститься у смітті», – уточнило міністерство об'єднання Сеула.

У Північній Кореї заявляють, що таким чином відповідають поширення пропагандистських листівок Південною Кореєю аналогічним методом.

Наприкінці травня КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї. Згодом Південна Корея виявила шкідливих живих істот у повітряних кулях зі сміттям з КНДР.

Теги: Північна Корея Південна Корея сміття повітряні кулі

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