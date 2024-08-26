Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кім Чен Ин доручив прискорити розробку ударних дронів із використанням штучного інтелекту

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин доручив прискорити розробку ударних дронів із використанням штучного інтелекту
На додаток до постійного розвитку підводних систем стратегічної зброї, таких як ядерна торпеда, Кім Чен Ин також наголосив на необхідності розробки підводних ударних дронів
фото з відкритих джерел

У повідомленні йдеться про успішне випробування дронів, які знищували визначені цілі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів, із широким застосуванням технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє державне інформагентство KCNA.

«Необхідно розробляти і виробляти більше дронів-камікадзе різних типів для використання в тактичних піхотних підрозділах і підрозділах спеціальних операцій, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових безпілотників», – сказав Кім у ході перевірки випробувань дронів, розроблених Інститутом безпілотних систем Академії військових наук КНДР.

Кім Чен Ин доручив прискорити розробку ударних дронів із використанням штучного інтелекту фото 1

Кім Чен Ин провів огляд випробувань нових безпілотних систем, розроблених Інститутом безпілотних систем Академії військових наук КНДР, під час яких наголосив на необхідності створення та масового виробництва дронів-камікадзе різних типів для тактичних піхотних підрозділів, спецоперацій, а також для стратегічних розвідувальних і багатоцільових завдань.

Він також підкреслив важливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн. Кім Чен Ин додатково звернув увагу на значення розробки підводних ударних дронів і впровадження штучного інтелекту в ці системи.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Південна Корея розпочнуть масштабні військові навчання на Корейському півострові за участі всіх видів військ, метою яких є зміцнення готовності їх сил до протидії новим військовим загрозам з боку КНДР.

Як повідомлялося, перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн.

До слова, Північна Корея вперше за майже п'ять років відкриє для туристів з інших країн свої кордони, які були закриті від початку пандемії Covid-19.

Читайте також: Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News
Теги: Південна Корея Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати Америки лише 10 з 30 участей на Олімпіадах не були першими в медальному заліку
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
11 серпня, 19:05
Північнокорейські балістичні ракети KN-23 атакували Україну
РФ атакувала Україну північнокорейськими ракетами KN-23: деталі від Повітряних сил
11 серпня, 12:36
Росія всіма можливими способами підтримуватиме Іран в його нападі та Ізраїль
Світ може отримати Велику війну вже у найближчий час
8 серпня, 20:42
Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки
Північнокорейська ракета, якою окупанти атакували Україну, розвалилась у повітрі – ЗМІ
6 серпня, 17:37
Кількість нових будинків у Пхеньяні стрімко зростає
Житло у Північній Кореї: супутники зафіксували неочікуваний тренд (фото)
6 серпня, 12:20
Теді Рінер спробує стати дворазовим чемпіоном домашньої Олімпіади
Різниця в 60 кг. На Олімпіаді в дзюдо відбулася унікальна сутичка
3 серпня, 17:12
У аварії із човном ніхто не постраждав
Повінь у Північній Кореї. Кім Чен Ин пересів на надувний човен (відео)
2 серпня, 15:08
Лукашенко заявив, що буде працювати над подальшим розширенням співпраці з КНДР
Білорусь планує розширити співпрацю з Північною Кореєю
26 липня, 19:30
Путін підставив економічне плече Кім Чен Ину
Путін допоміг відновити економіку Північної Кореї: аналіз Bloomberg
26 липня, 11:00

Соціум

РФ перекидає війська з України до Курська – ISW
РФ перекидає війська з України до Курська – ISW
Кім Чен Ин доручив прискорити розробку ударних дронів із використанням штучного інтелекту
Кім Чен Ин доручив прискорити розробку ударних дронів із використанням штучного інтелекту
Масштабна повінь у Індонезії: 13 загиблих, рятувальні роботи тривають
Масштабна повінь у Індонезії: 13 загиблих, рятувальні роботи тривають
ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області РФ
ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області РФ
Павло Дуров залишається під вартою у Франції ще на 48 годин – AFP
Павло Дуров залишається під вартою у Франції ще на 48 годин – AFP
Bloomberg назвав найбагатших людей світу
Bloomberg назвав найбагатших людей світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
27K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
У Мінсоцполітики назвали категорії пенсіонерів, які отримають доплати до пенсій
8670
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua