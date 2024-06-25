Південна Корея виявила шкідливих живих істот у повітряних кулях зі сміттям з КНДР

Серед сміття також були виявлені фрагменти одягу – ймовірно, це речі, передані раніше південнокорейською компанією

У смітті, яке Пхеньян відправляв до Південної Кореї повітряними кулями, виявлені паразити. Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначається, Міністерство у справах об’єднання Республіки Корея дослідило 70 повітряних куль із КНДР.

«Численні паразити, такі як аскариди, власоглави та ниткоподібні черви, були виявлені у ґрунті, який містився у смітті», – йдеться у заяві. У відомстві зазначили, що паразити, ймовірно, містилися у людських екскрементах.

фото: Yonhap

Серед сміття також були виявлені фрагменти одягу – ймовірно, це речі, передані раніше Північній Кореї південнокорейською компанією.

У міністерстві вважають, що таким чином Пхеньян намагався висловити «крайню ворожість» до рекламних листівок Південної Кореї. За даними видання, більша частина сміття складалася із макулатури та вінілу, а не зі звичайних побутових відходів.

У Південній Кореї припустили, що влада КНДР намагається запобігти розкриттю інформації про повсякденне життя своїх громадян.

До слова, у Південній Кореї відновили трансляцію пропагандистських аудіозвернень у прикордонних районах. Крізь гучномовці лунають заклики, спрямовані проти комуністичного режиму КНДР, з боку якої нещодавно прилетіло понад 1000 повітряних кульок, наповнених сміттям і гноєм, нагадує The Associated Press.

На ситуацію негайно відреагувала впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Кім Йо Чжон назвала інцидент на кордоні «прелюдією до дуже небезпечної ситуації», яку нібито створив Південь.

У Пхеньяні заявили, що їхня кампанія з використанням повітряних куль розпочалася після того, як південнокорейські активісти запустили на Північ кулі, наповнені листівками та USB-накопичувачами з популярними південнокорейськими піснями та фільмами. Аналітики кажуть, що режим у Пхеньяні побоюється, що це може деморалізувати війська на передовій і місцевих жителів.