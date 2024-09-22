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У Південній Кореї інженери створили штучне око на основі котячого

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Південній Кореї інженери створили штучне око на основі котячого
фото з відкритих джерел

Інженери розробили пристрій, здатний бачити в темряві та краще відстежувати об'єкти

Група дослідників із Сеульського національного університету, Інституту науки і технологій Кванджу та Корейського інституту науки і технологій представила нову розробку, яка імітує особливості котячих очей для поліпшення камер спостереження.  

Сучасні камери, встановлені на дронах і роботах, здебільшого імітують людське око, використовуючи круглі апертури. Це призводить до того, що як передній план, так і фон зображення опиняються у фокусі. Однак такий підхід ускладнює відстеження конкретних об'єктів. На відміну від цього, очі тварин, таких як кішки, мають вертикальні зіниці, які створюють асиметричну глибину різкості. Саме ця особливість дає змогу кішкам більш ефективно відстежувати об'єкти.

Новий пристрій може допомогти в удосконаленні робототехніки та дронів, підвищуючи їхню здатність виявляти та відстежувати цілі навіть у темряві або за складних умов.

Нагадаємо, Ізраїльські вчені розробили їстівний пластик із новими властивостями.

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Теги: Південна Корея технології

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