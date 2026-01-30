Позиції Орбана похитнулися напередодні виборів

Опитування показало сумніви виборців щодо подальшого лідерства глави уряду

Більшість жителів Угорщини вважають, що прем’єр-міністр Віктор Орбан більше не підходить для керівництва країною, свідчать результати соціологічного опитування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження інституту Publicus.

Згідно з результатами опитування, 55% респондентів вважають, що Віктор Орбан «втомився» і більше не підходить для посади прем’єр-міністра. Такої думки дотримуються навіть 4% виборців партії «Фідес», хоча 94% прихильників цієї політичної сили водночас продовжують підтримувати Орбана і не вважають за потрібне змінювати його на чолі уряду.

Наприкінці минулого року на пресконференції Орбана запитали, чи планує він знову балотуватися на посаду прем’єра. Тоді він заявив, що в партії йому шукають наступника, але наразі немає кращого кандидата. Водночас більшість проурядових виборців у разі потреби хотіли б бачити наступником Орбана міністра закордонних справ Петера Сійярто.

У Publicus також зазначають, що навіть у разі відмови Орбана від участі в наступних виборах це суттєво не змінило б баланс сил: понад 90% виборців «Фідес» все одно проголосували б за партію. Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Раніше, 27 січня, МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати майбутніх виборів на користь опозиційної партії «Тиса». У відповідь Міністерство закордонних справ України також викликало угорського посла.