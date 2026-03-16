Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву

Єгор Голівець
Глава уряду Польщі попередив, що низка політичних сил прагне Polexit
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нині існує реальна загроза виходу країни з Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави польського уряду.

За словами Туска, ідею Polexit підтримують низка польських політичних сил. Йдеться, зокрема, про представників політичного об’єднання «Конфедерація свободи і незалежності» Кшиштофа Босака і Славоміра Менцена, а також про політичну силу «Конфедерація корони польської» Гжегожа Бауна.

Прем’єр також заявив, що ідею виходу Польщі з Європейського Союзу підтримує значна частина членів партії «Право і справедливість», яка раніше перебувала при владі в країні.

«Навроцький є їхнім покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейська праві сили на чолі з Орбаном», – написав Туск.

Глава польського уряду наголосив, що для Польщі вихід із Європейського Союзу став би серйозним ударом для держави. За його словами, такий сценарій може мати катастрофічні наслідки для країни.

Туск підкреслив, що уряд має намір протидіяти подібним політичним ініціативам. Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб не допустити реалізації сценарію виходу Польщі з Євросоюзу.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який мав створити правову основу для отримання €43,7 млрд від Європейського Союзу в межах оборонної програми «Безпекові дії для Європи» (SAFE). Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд намагатиметься знайти інші механізми доступу до цих коштів.

Читайте також:

Читайте також

У своїй промові Орбан заявив, що Угорщина не дозволить втягнути себе у війну
«Угорці вирішать: я чи Зеленський» – Орбан зробив гучну заяву про вибори
Вчора, 19:48
Уряд Швейцарії назвав відносини з ЄС стратегічною необхідністю
Нейтралітет похитнувся? Швейцарія заговорила про стратегічний союз з ЄС
13 березня, 17:51
Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
12 березня, 22:52
Європа змінює економічну стратегію: новий закон має збільшити частку промисловості до 20% ВВП
Європа змінює економічну стратегію: новий закон має збільшити частку промисловості до 20% ВВП
11 березня, 15:06
Щелкунов попередив, що жорстке застосування вікових обмежень може призвести до значного скорочення вагонного парку
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
6 березня, 13:33
Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом півтора місяця
«Дати нафту Орбану, бо він, бідненький». Зеленський розказав, що від нього вимагає Європа
5 березня, 18:00
Існування невідомої фортеці підтверджують історичні архіви та карти
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
23 лютого, 18:20
Глава уряду Польщі закликав громадян у жодному разі не їхати до Ірану
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
19 лютого, 15:34
Польща судитиме двох працівників «Укрзалізниці» за незаконне перевезення українців
Польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці»
17 лютого, 19:06

Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

