Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву

Прем’єр Польщі заявив, що сценарій Polexit нині став реальною загрозою

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нині існує реальна загроза виходу країни з Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави польського уряду.

За словами Туска, ідею Polexit підтримують низка польських політичних сил. Йдеться, зокрема, про представників політичного об’єднання «Конфедерація свободи і незалежності» Кшиштофа Босака і Славоміра Менцена, а також про політичну силу «Конфедерація корони польської» Гжегожа Бауна.

Прем’єр також заявив, що ідею виходу Польщі з Європейського Союзу підтримує значна частина членів партії «Право і справедливість», яка раніше перебувала при владі в країні.

«Навроцький є їхнім покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейська праві сили на чолі з Орбаном», – написав Туск.

Глава польського уряду наголосив, що для Польщі вихід із Європейського Союзу став би серйозним ударом для держави. За його словами, такий сценарій може мати катастрофічні наслідки для країни.

Туск підкреслив, що уряд має намір протидіяти подібним політичним ініціативам. Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб не допустити реалізації сценарію виходу Польщі з Євросоюзу.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який мав створити правову основу для отримання €43,7 млрд від Європейського Союзу в межах оборонної програми «Безпекові дії для Європи» (SAFE). Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд намагатиметься знайти інші механізми доступу до цих коштів.