Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Дайджест новин у ніч на 16 березня 2026 року

Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю, є постраждалі та руйнування будинків, БпЛА атакували місто Лабінськ у Краснодарському краї у РФ, у Дубаї дрон врізався в об'єкт поблизу міжнародного аеропорту, президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо не допоможе вирішити проблему з Ормузькою протокою, У Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення премії Оскар.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 березня:

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія Оскар-2026

Майкл Б. Джордан отримує нагороду за головну чоловічу роль у фільмі «Грішники»
В театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі пройшла 98-ма церемонія нагородження кінопремії Оскар. Було оголошено ім’я найкращого актора року. Статуетку отримав актор Майкл Бекарі Джордан. Він зіграв роль у стрічці «Грішники», що стала доленосно для нього. Букмекери прогнозували перемогу саме йому. Фільм «Грішники» кінокритики відносять до жанру трилерів та історичних жахів. 

У номінації «Найкраща актриса» на щорічній кінопремії «Оскар» перемогла Джессі Баклі. Акторка здобула перемогу за роль у фільмі «Гамнет». Букмекери прогнозували перемогу акторці. Вона зіграла головну жіночу роль, дружини Вільяма Шекспіра Агнес у фільмі «Гамнет».

Найкращим фільмом на Оскарі-2026 стала стрічка «Одна битва за іншою». Фільм знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». Колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75».

РФ вдарила по Запоріжжю

Руйнування у Запоріжжі
У ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа. За інформацією Федорова, через удари РФ постраждали троє людей: 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. 

У Краснодарському краї уражено нафтобазу

фото: соціальні мережі
Вночі 16 березня безпілотники атакували місто Лабінськ у Краснодарському краї у Росії. 

Повідомляється, що у Лабінську БпЛА вдарили по нафтобазі. У мережі поширили відео, де видно, як сильно розгорілася пожежа внаслідок атаки.

Іран атакував Дубаї

скріншот з відео
16 березня у Дубаї близько 4-ї години ранку за місцевим часом дрон врізався в об'єкт поблизу міжнародного аеропорту, що спричинило загоряння паливного бака. 

На кадрах у соціальних мережах зафіксовано густий стовп диму, а прес-служба міста підтвердила, що бригади цивільної оборони наразі працюють над локалізацією пожежі. Повідомлень про жертв чи постраждалих на цей момент не надходило, проте атака вкотре поставила під загрозу роботу ключового світового транспортного вузла.

Трамп пригрозив НАТО

Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Трамп зауважив, що «якщо не буде жодної реакції або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО».

Інші важливі новини: 

Читайте також

111-річний Луїс Кано має 11 онуків, п’ятьох правнуків та двох праправнуків
Найстарший 111-річний житель США назвав секрет свого довголіття
18 лютого, 12:36
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
20 лютого, 05:55
Запаси готової продукції на складах встановили історичний рекорд
Білорусь на порозі промислового колапсу – розвідка
21 лютого, 14:56
Сили оборони стримують спроби ворога охопити стратегічні міста
Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони
26 лютого, 13:27
Трамп допустив перезапуск відносин із РФ після миру
Трамп допустив скасування санкцій проти Росії
27 лютого, 20:48
Боєць Вольт взяв у полон земляка
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
1 березня, 15:30
Ізраїльські сили переходять до наступної фази операції Roaring Lion
Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану
5 березня, 23:34
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
10 березня, 15:47
Після тимчасового зняття обмежень на імпорт російської нафти найбільший кредитор Індії не впевнений, як довго триватиме ця пільга
Найбільший банк Індії відмовляється платити за російську нафту, попри дозвіл США
10 березня, 12:29

Політика

Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
