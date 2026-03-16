Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня

Дайджест новин у ніч на 16 березня 2026 року

Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю, є постраждалі та руйнування будинків, БпЛА атакували місто Лабінськ у Краснодарському краї у РФ, у Дубаї дрон врізався в об'єкт поблизу міжнародного аеропорту, президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо не допоможе вирішити проблему з Ормузькою протокою, У Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення премії Оскар.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 березня:

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія Оскар-2026

Майкл Б. Джордан отримує нагороду за головну чоловічу роль у фільмі «Грішники» фото: AP

В театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі пройшла 98-ма церемонія нагородження кінопремії Оскар. Було оголошено ім’я найкращого актора року. Статуетку отримав актор Майкл Бекарі Джордан. Він зіграв роль у стрічці «Грішники», що стала доленосно для нього. Букмекери прогнозували перемогу саме йому. Фільм «Грішники» кінокритики відносять до жанру трилерів та історичних жахів.

У номінації «Найкраща актриса» на щорічній кінопремії «Оскар» перемогла Джессі Баклі. Акторка здобула перемогу за роль у фільмі «Гамнет». Букмекери прогнозували перемогу акторці. Вона зіграла головну жіночу роль, дружини Вільяма Шекспіра Агнес у фільмі «Гамнет».

Найкращим фільмом на Оскарі-2026 стала стрічка «Одна битва за іншою». Фільм знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». Колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75».

РФ вдарила по Запоріжжю

Руйнування у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

У ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа. За інформацією Федорова, через удари РФ постраждали троє людей: 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років.

У Краснодарському краї уражено нафтобазу

Вночі 16 березня безпілотники атакували місто Лабінськ у Краснодарському краї у Росії.

Повідомляється, що у Лабінську БпЛА вдарили по нафтобазі. У мережі поширили відео, де видно, як сильно розгорілася пожежа внаслідок атаки.

Іран атакував Дубаї

16 березня у Дубаї близько 4-ї години ранку за місцевим часом дрон врізався в об'єкт поблизу міжнародного аеропорту, що спричинило загоряння паливного бака.

На кадрах у соціальних мережах зафіксовано густий стовп диму, а прес-служба міста підтвердила, що бригади цивільної оборони наразі працюють над локалізацією пожежі. Повідомлень про жертв чи постраждалих на цей момент не надходило, проте атака вкотре поставила під загрозу роботу ключового світового транспортного вузла.

Трамп пригрозив НАТО

Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом фото: AP

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Трамп зауважив, що «якщо не буде жодної реакції або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО».

Інші важливі новини: