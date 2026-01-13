Головна Світ Політика
Будапешт призначив дату парламентських виборів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Будапешт призначив дату парламентських виборів
12 квітня: дата, яка може змінити владу в Угорщині
фото: EPA/EFE

Президент Тамаш Шуйок оголосив дату голосування у зверненні до виборців

Президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку президента Угорщини у Facebook.

Шуйок зазначив, що рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту. За його словами, виборці матимуть можливість скористатися правом на вільний і прямий вибір представників до законодавчого органу країни.

«Одним із фундаментальних стовпів демократії є право на вільний вибір. Я закликаю всіх скористатися ним» – заявив президент.

Майбутні весняні вибори розглядаються як серйозний виклик для чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який перебуває при владі вже два десятиліття. За даними агрегованих соціологічних опитувань, на які посилається Politico, опозиційна партія «Тиса», очолювана Петером Мадяром, нині має 49% підтримки виборців, тоді як партія Орбана «Фідес» – 37%.

Петер Мадяр у межах передвиборчої кампанії заявляє про намір посилити незалежність судової влади, активізувати боротьбу з корупцією та запропонувати виборцям альтернативний політичний курс. Напередодні партія «Тиса» також оголосила про початок продажу сувенірної продукції зі слоганом «Фідес», заявивши, що кампанія чинної влади нібито зазнала поразки ще до офіційного старту виборчого процесу.

Віктор Орбан раніше заявляв, що не побоюється можливого програшу на наступних виборах. Він також наголошував, що вважає своїм головним політичним опонентом не лідера опозиції Петера Мадяра, а інституції Європейського Союзу.

Останні парламентські вибори в Угорщині відбулися у 2022 році. Тоді партія «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном утретє поспіль отримала конституційну більшість у парламенті, що дозволило уряду зберегти контроль над законодавчою владою та продовжити реалізацію курсу на посилення ролі виконавчої влади в державі.

До слова, Американський президент Дональд Трамп побажав «удачі» своєму давньому союзнику, прем’єру Угорщини Віктору Орбану, перед виборами, на яких той відстає від опонента

Теги: вибори Угорщина Віктор Орбан

