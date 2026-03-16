Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки

Єгор Голівець
Тегеран заявляє, що не причетний до атак на саудівські нафтові об'єкти
Іран заявив про необхідність «серйозного перегляду» відносин із країнами Перської затоки на тлі війни з США та Ізраїлем. Водночас Тегеран заперечив причетність до атак на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  заяву посла Ірану в Саудівській Аравії Аліреза Енаяти.

Посол сказав, що війна в регіоні змушує переглянути формат взаємодії між державами Перської затоки. «Це слушне питання, і відповідь може бути простою. Ми сусіди й не можемо обійтися один без одного; нам знадобиться серйозний перегляд», – зазначив дипломат.

Енаяти заявив, що події останніх десятиліть стали наслідком надмірної залежності регіону від зовнішніх сил. На його думку, країни Перської затоки повинні розвивати тіснішу співпрацю між собою. Йдеться, зокрема, про держави Ради співробітництва арабських країн Перської затоки, а також Ірак та Іран.

За даними Reuters, з початку війни 28 лютого регіон пережив понад 2000 атак ракетами та безпілотниками. Під удари потрапляли дипломатичні місії США, військові бази, а також ключові об’єкти інфраструктури, зокрема нафтові термінали, порти, аеропорти та житлові райони.

Особливо серйозно постраждали Об’єднані Арабські Емірати, які у 2020 році нормалізували відносини з Ізраїлем. Водночас атаки вплинули на всі держави Перської затоки, які засудили дії Ірану.

У Саудівській Аравії удари були зосереджені переважно у східному регіоні країни, де видобувається більшість саудівської нафти. Під атаки також потрапили база принца Султана, де розміщені американські військові, та дипломатичний квартал у Ер-Ріяді.

Водночас іранський дипломат відкинув звинувачення у причетності Тегерана до атак на нафтову інфраструктуру королівства, зокрема на нафтопереробний завод у Рас-Танурі та родовище Шайба. «Іран не є стороною, відповідальною за ці атаки, і якби Іран їх здійснив, він би про це заявив», – сказав Енаяти.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль мають однакові військові цілі у війні з Іраном, хоча він визнав, що моментами їхні цілі різняться.

Читайте також

Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь та Кріс Кунс були в Одесі
Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото)
19 лютого, 06:35
Зеленський розповів про долю мешканців Слов’янська та Краматорська
Віддати Словʼянськ і Краматорськ – означає залишити 200 тис. людей під окупацією – Зеленський
27 лютого, 11:22
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера
23 лютого, 11:46
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
9 березня, 08:03
Розгортання американських військових можливостей у Румунії розглядатиметься на засіданні Вищої ради оборони
Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
11 березня, 11:37
Через Ормузьку протоку світ відкриває нафтові резерви
Через війну в Ірані світ пішов на історичний крок
11 березня, 21:07
Пожежа спалахнула на флагмані флоту США Gerald R. Ford
На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія
12 березня, 17:05
Виробник підтвердив, що регулярно отримує запити від країн Близького Сходу та Європи щодо можливого експорту українських дронів
Чи купує Саудівська Аравія українські дрони-перехоплювачі: Saudi Aramco зробила заяву
14 березня, 03:57
В'ячеслав Дацик (праворуч) раніше повідомляв, що разом із сином Ярославом служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді
ЗСУ на фронті ліквідували сина скандального російського неонациста та бійця ММА Дацика
Вчора, 20:26

Політика

Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву
Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
