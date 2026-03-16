Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки

Тегеран заявляє, що не причетний до атак на саудівські нафтові об’єкти

Посол Ірану в Саудівській Аравії заперечив причетність Тегерана до атак на нафтову інфраструктуру королівства

Іран заявив про необхідність «серйозного перегляду» відносин із країнами Перської затоки на тлі війни з США та Ізраїлем. Водночас Тегеран заперечив причетність до атак на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посла Ірану в Саудівській Аравії Аліреза Енаяти.

Посол сказав, що війна в регіоні змушує переглянути формат взаємодії між державами Перської затоки. «Це слушне питання, і відповідь може бути простою. Ми сусіди й не можемо обійтися один без одного; нам знадобиться серйозний перегляд», – зазначив дипломат.

Енаяти заявив, що події останніх десятиліть стали наслідком надмірної залежності регіону від зовнішніх сил. На його думку, країни Перської затоки повинні розвивати тіснішу співпрацю між собою. Йдеться, зокрема, про держави Ради співробітництва арабських країн Перської затоки, а також Ірак та Іран.

За даними Reuters, з початку війни 28 лютого регіон пережив понад 2000 атак ракетами та безпілотниками. Під удари потрапляли дипломатичні місії США, військові бази, а також ключові об’єкти інфраструктури, зокрема нафтові термінали, порти, аеропорти та житлові райони.

Особливо серйозно постраждали Об’єднані Арабські Емірати, які у 2020 році нормалізували відносини з Ізраїлем. Водночас атаки вплинули на всі держави Перської затоки, які засудили дії Ірану.

У Саудівській Аравії удари були зосереджені переважно у східному регіоні країни, де видобувається більшість саудівської нафти. Під атаки також потрапили база принца Султана, де розміщені американські військові, та дипломатичний квартал у Ер-Ріяді.

Водночас іранський дипломат відкинув звинувачення у причетності Тегерана до атак на нафтову інфраструктуру королівства, зокрема на нафтопереробний завод у Рас-Танурі та родовище Шайба. «Іран не є стороною, відповідальною за ці атаки, і якби Іран їх здійснив, він би про це заявив», – сказав Енаяти.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль мають однакові військові цілі у війні з Іраном, хоча він визнав, що моментами їхні цілі різняться.