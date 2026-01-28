Головна Країна Політика
Антиукраїнська риторика Будапешта спричинила дипломатичний скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Антиукраїнська риторика Будапешта спричинила дипломатичний скандал
Антала Гейзера було викликало до МЗС
фото: karpat.in.ua

МЗС: Україна залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною

Сьогодні, 28 січня, Міністерства закордонних справ викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера. Йому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми неправдивими заявами угорського керівництва щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Угорському дипломату наголосили, що Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин. Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами», – йдеться у повідомленні.

МЗС додає: «Підкреслили, що Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною. У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обидвох народів та угорської меншини в України».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у спробах втрутитися в угорські вибори. Він звинуватив Київ у порушенні демократичних принципів.

Як відомо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Шуйок зазначив, що рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту. 

Теги: Угорщина МЗС дипломатичний конфлікт

Коментарі — 0

