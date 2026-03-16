Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль мають однакові військові цілі у війні з Іраном, хоча він визнав, що моментами їхні цілі різняться. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я думаю, що у нас справді схожі цілі, але вони можуть бути трохи різними», – сказав Трамп, коли його запитали, чи відрізняється стратегія Ізраїлю від стратегії Сполучених Штатів.

Трамп також наголосив на тісній координації між військовими двох країн.

«Відносини були дуже добрими. Військові дуже добре скоординовані. Наші війська є найсильнішими у світі. І у них справді хороша армія», – сказав Трамп.

Він зазначив, що Ізраїль експлуатує значну кількість систем зброї американського виробництва.

«У них багато нашої зброї. У них є наші літаки. У них є наші ракети. У них є наші «Патріоти». У них багато нашої зброї. У нас найкраща зброя у світі», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль попередив Сполучені Штати Америки про критичне скорочення своїх запасів перехоплювачів балістичних ракет. 

За словами співрозмовників видання Semafor, Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значну їх кількість використали під час протистояння з Іраном влітку 2025 року. Додаткове навантаження на систему протиракетної оборони створюють атаки Ірану, який, за даними ЗМІ, почав оснащувати ракети касетними боєприпасами.

Як заявив міністр армії США Ден Дрісколл, американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться». 

Теги: Ізраїль Дональд Трамп США війна Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua