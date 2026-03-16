Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном

Дональд Трамп зазначив, що у США та Ізраїлю найкращі у світі армії

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль мають однакові військові цілі у війні з Іраном, хоча він визнав, що моментами їхні цілі різняться. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я думаю, що у нас справді схожі цілі, але вони можуть бути трохи різними», – сказав Трамп, коли його запитали, чи відрізняється стратегія Ізраїлю від стратегії Сполучених Штатів.

Трамп також наголосив на тісній координації між військовими двох країн.

«Відносини були дуже добрими. Військові дуже добре скоординовані. Наші війська є найсильнішими у світі. І у них справді хороша армія», – сказав Трамп.

Він зазначив, що Ізраїль експлуатує значну кількість систем зброї американського виробництва.

«У них багато нашої зброї. У них є наші літаки. У них є наші ракети. У них є наші «Патріоти». У них багато нашої зброї. У нас найкраща зброя у світі», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль попередив Сполучені Штати Америки про критичне скорочення своїх запасів перехоплювачів балістичних ракет.

За словами співрозмовників видання Semafor, Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значну їх кількість використали під час протистояння з Іраном влітку 2025 року. Додаткове навантаження на систему протиракетної оборони створюють атаки Ірану, який, за даними ЗМІ, почав оснащувати ракети касетними боєприпасами.

Як заявив міністр армії США Ден Дрісколл, американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».