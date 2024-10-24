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Правоохоронці розповіли, скільки грошей Шор спрямував на підкуп виборців у Молдові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці розповіли, скільки грошей Шор спрямував на підкуп виборців у Молдові
Правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців
фото з відкритих джерел

За словами очільника Генерального інспекторату поліції Молдови, корупційні дії здійснювали члени організації «Шор»

У період з вересня по жовтень в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану, повідомляє Moldpress.

За словами глави Генерального інспекторату поліції, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

Боти в Telegram допомагали людям встановлювати застосунок «Промсвязьбанку». Тільки в жовтні поліція задокументувала і припинила діяльність 97 таких ботів. Проте, за даними поліції, у системі встигли зареєструвати 138 тис. номерів із Молдови.

За словами Чернеуцану, якщо у вересні сума переказів становила $15 млн, то зараз вона сягає $39 млн. Він зазначив, що тільки в жовтні на підкуп виборців із Росії до Молдови переказали більше ніж $24 млн, причому більша частина грошей надійшла в період з 14 по 17 жовтня. «Виборчі корупційні дії були здійснені членами злочинної організації «Шор», – заявив Чернеуцану.

Загалом правоохоронці зафіксували понад 1,4 млн транзакцій. Була контактна особа, через яку здійснювалися перекази для інших учасників. Метою таких дій був масовий підкуп виборцівю

Деякі платежі, за словами Чернеуцану, також здійснювалися готівкою. 23 жовтня поліція провела рейд в одному з районів на півночі країни і виявили особу, яка діяла як координатор для всього регіону, з готовими конвертами з грошима. Вона вже встигла роздати кошти 36 особам, і ще 300 осіб мали отримати гроші. Особа наразі співпрацює з поліцією.

Наразі правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років в'язниці або штраф.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. На нинішньому референдумі громадяни Молдови вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

Також олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Раніше Майя Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах.

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Теги: Молдова вибори корупція

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