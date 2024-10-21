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Вибори в Молдові. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибори в Молдові. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
За результатами виборів у першому турі на першому місці опинилася чинна президента Молдови Майя Санду
фото з відкритих джерел

Більша частина виборців підтримала внесення євроінтеграції до Конституції Молдови

20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців.

Президентські вибори

Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%.

Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
скріншот
Трійку лідерів очолила президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду
Трійку лідерів очолила президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду
скріншот

Референдум про внесення євроінтеграції до Конституції

Референдум у Молдові четвертий за ліком в історії незалежної держави. У 1994 році відбулося голосування за територіальну цілісність і суверенітет, у 2010 році громадяни голосували за те, як слід обирати президента країни (через низьку явку референдум був визнаний таким, що не відбувся), а у 2019 році відбулося голосування щодо скорочення кількості парламентарів і можливості відкликання депутата.

На нинішньому референдуму громадяни вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

50.46% виборців віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін
50.46% виборців віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін
скріншот

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента і конституційний референдум про вступ до ЄС. Центральна виборча комісія встигла опрацювати 99,50% протоколів, і вже зрозуміло, що для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

За останніми даними, за Майю Санду проголосували 42,33% виборців. Її суперник, кандидат від Партії соціалістів Олександр Стояногло набрав 26,05% голосів. На третьому місці - кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий (13,77%). Решта кандидатів набрали менше ніж 6% голосів.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 49,54% проголосували проти внесення європейського вектора до Конституції, а 50,46% – за. ЦВК уже опрацювала 99,77% бюлетенів.

Раніше Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах

До слова, президентка Молдови і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду («Дія і Солідарність») запросила на передвиборчі дебати Олександра Стояногло («Партія соціалістів»), який посів у першому турі друге місце.

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Теги: вибори Молдова референдум Майя Санду

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