Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)
Сьогодні у Молдові відбуваються президентські вибори
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нардеп Гончаренко працює міжнародним спостерігачем на виборах у Молдові

Наразі у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Народний депутат України Олексій Гончаренко показав, який вигляд має бюлетень для голосування. 

«Громадяни мають відповісти на питання, чи підтримують вони зміни в Конституції з метою вступу країни до ЄС», – повідомив депутат.

Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото) фото 1
фото: Олексій Гончаренко

Як повідомлялося, Олексій Гончаренко на виборах у Молдові працює міжнародним спостерігачем від парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Нагадаємо, що сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Як відомо, на другий термін балотується нинішня очільниця країни Майя Санду. Включно із нею президентом хочуть стати 11 кандидатів.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

Також поліція Молдови повідомляла, що Росія займалась навчанням людей для проведення масових протестів у країні. За повідомлення правоохоронців, вони викрили схему, у межах якої людей регулярно вивозили до Росії і вже там вчили, як брати участь у протестах та громадських заворушеннях у Молдові.

Теги: вибори Молдова президент Майя Санду Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц провів зустріч з Ердоганом
Шольц зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну
Вчора, 22:35
Наразі невідомо хто потрапив у санкційний список ЄС
Очільники європейських МЗС погодили санкції проти Ірану за передачу ракет Росії – FAZ
14 жовтня, 12:33
Роберт Фіцо образив журналістів своїми висловлюваннями
Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»
10 жовтня, 05:02
Заяви Мар’яни Безуглої роздратували нардепа Сергія Таруту
Ключові позиції у Вугледарі втрачені через заяви Безуглої – нардеп публічно звернувся до правоохоронців
3 жовтня, 15:37
Після атаки росіян спалахнула пожежа
Удар РФ по поромному терміналу на Одещині: Зеленський звернувся до союзників
2 жовтня, 21:49
Суд може також зобов'язати Дуду опублікувати вибачення у ЗМІ
Дуда постане перед судом через невдале висловлювання про поляків
29 вересня, 17:33
Глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час візиту до Києва
Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією
29 вересня, 16:00
Протистояти дикунству можуть лише справжні сильні європейські цінності
Українсько-польські стосунки не є настільки трагічними. І ось чому
27 вересня, 18:53
Західні лідери неодноразово звинувачували Путіна в ядерному шантажуванні
Євросоюз прокоментував нові ядерні погрози Путіна
26 вересня, 15:31

Політика

Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)
Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)
Плани Ізраїлю щодо удару по Ірану. США розслідують витік надсекретних даних
Плани Ізраїлю щодо удару по Ірану. США розслідують витік надсекретних даних
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку
БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку
Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW
Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
60K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
23K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
22K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
19K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua