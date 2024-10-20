Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)

Нардеп Гончаренко працює міжнародним спостерігачем на виборах у Молдові

Наразі у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Народний депутат України Олексій Гончаренко показав, який вигляд має бюлетень для голосування.

«Громадяни мають відповісти на питання, чи підтримують вони зміни в Конституції з метою вступу країни до ЄС», – повідомив депутат.

фото: Олексій Гончаренко

Як повідомлялося, Олексій Гончаренко на виборах у Молдові працює міжнародним спостерігачем від парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Нагадаємо, що сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Як відомо, на другий термін балотується нинішня очільниця країни Майя Санду. Включно із нею президентом хочуть стати 11 кандидатів.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

Також поліція Молдови повідомляла, що Росія займалась навчанням людей для проведення масових протестів у країні. За повідомлення правоохоронців, вони викрили схему, у межах якої людей регулярно вивозили до Росії і вже там вчили, як брати участь у протестах та громадських заворушеннях у Молдові.