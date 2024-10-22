Вибори у Молдові: зафіксовано випадки підкупу виборців

Підкупні виборці можуть отримати штраф до $7,6 тис.

У Молдові правоохоронці розслідують понад 400 випадків підкупу виборців. Більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством. Про це повідомляє News Maker.

«Наразі ми документуємо понад 400 випадків, коли виборці продали свої голоси за гроші. Їм загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв (близько $7,6 тис., – «Главком»). Більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством та надають інформацію, яка може бути доказом. Відповідно до закону, людей, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу», – йдеться у заяві поліції.

Наразі слідство триває

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. На нинішньому референдумі громадяни Молдови вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

Також олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Раніше Майя Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах.