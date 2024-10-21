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Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах
Санду заявила про фальсифікації
фото з відкритих джерел

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу

Про порушення в ході виборів Санду заявила у виступі в своєму передвиборчому штабі, повідомляє кореспондент «Європейської правди». Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів.

«Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів»,  – заявила вона, назвавши це «шахрайством безпрецедентного масштабу».

Варто зазначити, що президентка Молдови не прямо заявила про факт підкупу голосів – її виступ залишив місце для різних інтерпретацій. Відповідати на уточнюючі запитання вона відмовилася.

У своєму виступі Мая Санду підкреслила, що «безпрецедентний напад на свободу і демократію» тривав протягом кількох місяців, за яким стоять кримінальні угруповання та іноземні сили, що «атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею та пропагандою». Раніше влада Молдови неодноразово звинувачувала групу Ілана Шора, засудженого за крадіжку мільярда євро з трьох банків, і російську владу, де зараз перебуває Шор, у спробах «втрутитися у вибори».

Проте Санду не зробила однозначної заяви щодо визнання результатів виборів, зазначивши: «Ми чекаємо на остаточні результати і прийматимемо рішення». 

До слова, чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує у першому турі президентських виборів. За підрахунками голосів вона отримала трохи більше 38%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) республіки.

Нагадаємо, , 20 жовтня, у Молдові відбулись вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. 

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Теги: вибори референдум напад влада

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