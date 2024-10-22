Головна Світ Політика
search button user button menu button

Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму
Ілан Шор є проросійським політиком з Молдови, чия партія організовує протести проти проєвропейської влади
фото з відкритих джерел

На знак незгоди з результатами голосування опозиція може вийти на мітинг

Олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

«Це дискримінація, це один із приводів не визнати результати виборів, тому що більша частина населення проживає сьогодні в Російській Федерації. Ми не виключаємо, що будемо оскаржувати результати виборів, щонайменше з погляду організаційної частини їх проведення», – сказав він.

Шор припустив, що на знак незгоди з результатами голосування опозиція вийде на мітинг. «Ми зобов'язані боротися, і ми зобов'язані перемогти. Інструменти? Я думаю, що ми змушені будемо виходити на вулицю і відстоювати свої результати» – сказав Шор.

Ілан Шор – проросійський політик з Молдови, чия партія організовує протести проти проєвропейської влади. У 2017 році його засудили за викрадення мільярда доларів з молдовських банків, але він оскаржив рішення й втік з країни після зміни влади у 2019 році. У жовтні 2022 року США та Великобританія запровадили проти нього санкції через зв'язки з Росією. Його партія нині заборонена у Молдові.

Колишній президент Молдови Володимир Воронін також пообіцяв оскаржити результати референдуму про європейську інтеграцію. За його словами, він має докази вкидання бюлетенів руками молдавських дипломатів за кордоном.

«Санду і «Дія і Солідарність» не тільки не домоглися бажаного результату, а й остаточно розкололи суспільство, фактично знищивши європейську мрію народу Молдови. За останні роки люди відчули на собі, що та «Європа», яку будує Санду, занадто схожа на концентраційний табір, щоб зійти за райський сад. І тільки невичерпний ресурс фальсифікації на закордонних дільницях дав змогу режиму Санду «домогтися» сумнівного результату 50 на 50», – цитують Вороніна ЗМІ.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%.

Референдум у Молдові четвертий за ліком в історії незалежної держави. У 1994 році відбулося голосування за територіальну цілісність і суверенітет, у 2010 році громадяни голосували за те, як слід обирати президента країни (через низьку явку референдум був визнаний таким, що не відбувся), а у 2019 році відбулося голосування щодо скорочення кількості парламентарів і можливості відкликання депутата.

На нинішньому референдумі громадяни Молдови вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

Читайте також:

Теги: Молдова опозиція вибори референдум

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санду лідирує в Молдові
Санду лідирує на виборах у Молдові: ЦВК опрацювала більше 50% бюлетенів
20 жовтня, 23:19
Трамп пропонує використати Нацгвардію під час виборів у США
Трамп закликав використати армію під час виборів у США
14 жовтня, 00:45
Вибори у Молдові. На фото усі кандидати у президенти
Вибори у Молдові. Перемагає Майя Санду, але є привід для тривоги… Сусіди
13 жовтня, 09:33
Саме у Грузії вдало обігрується технологія патологічного страху війни із РФ
Путінська вендета у Грузії
9 жовтня, 11:33
У Молдові проросійські групи намагаються підкупити виборців
Росія хоче зірвати президентські вибори у Молдові: названо мету
5 жовтня, 12:53
Губернатор Міннесоти Тім Волз і сенатор від Огайо Джей Ді Венс зустрінуться завтра
Стало відомо, коли відбудуться дебати кандидатів у віцепрезиденти США
1 жовтня, 21:23
Союзники України ніколи не мали на меті перемогу Києва над РФ, вважає Мерц
Перемога України у війні не була ціллю союзників: кандидат у канцлери Німеччини здивував заявою
29 вересня, 16:50
Фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії
МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами
26 вересня, 18:43
Німецька поліція збільшить кількість охоронців для провідних політиків
Напередодні виборів поліція Німеччини всерйоз взялась за безпеку політиків
24 вересня, 20:36

Політика

Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму
Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму
Північна Корея відправила РФ пілотів, які зможуть керувати винищувачами – Newsweek
Північна Корея відправила РФ пілотів, які зможуть керувати винищувачами – Newsweek
Польща закриває російське консульство в Познані
Польща закриває російське консульство в Познані
Візит міністра оборони США до Києва. Зеленський оприлюднив деталі
Візит міністра оборони США до Києва. Зеленський оприлюднив деталі
Запрошення до НАТО. Зеленський назвав країни, які підтримують Україну, і ті, які досі вагаються
Запрошення до НАТО. Зеленський назвав країни, які підтримують Україну, і ті, які досі вагаються
Зеленський пояснив, що тепер відбувається з Планом перемоги
Зеленський пояснив, що тепер відбувається з Планом перемоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
58K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
20K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
9821
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua