Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму

На знак незгоди з результатами голосування опозиція може вийти на мітинг

Олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

«Це дискримінація, це один із приводів не визнати результати виборів, тому що більша частина населення проживає сьогодні в Російській Федерації. Ми не виключаємо, що будемо оскаржувати результати виборів, щонайменше з погляду організаційної частини їх проведення», – сказав він.

Шор припустив, що на знак незгоди з результатами голосування опозиція вийде на мітинг. «Ми зобов'язані боротися, і ми зобов'язані перемогти. Інструменти? Я думаю, що ми змушені будемо виходити на вулицю і відстоювати свої результати» – сказав Шор.

Ілан Шор – проросійський політик з Молдови, чия партія організовує протести проти проєвропейської влади. У 2017 році його засудили за викрадення мільярда доларів з молдовських банків, але він оскаржив рішення й втік з країни після зміни влади у 2019 році. У жовтні 2022 року США та Великобританія запровадили проти нього санкції через зв'язки з Росією. Його партія нині заборонена у Молдові.

Колишній президент Молдови Володимир Воронін також пообіцяв оскаржити результати референдуму про європейську інтеграцію. За його словами, він має докази вкидання бюлетенів руками молдавських дипломатів за кордоном.

«Санду і «Дія і Солідарність» не тільки не домоглися бажаного результату, а й остаточно розкололи суспільство, фактично знищивши європейську мрію народу Молдови. За останні роки люди відчули на собі, що та «Європа», яку будує Санду, занадто схожа на концентраційний табір, щоб зійти за райський сад. І тільки невичерпний ресурс фальсифікації на закордонних дільницях дав змогу режиму Санду «домогтися» сумнівного результату 50 на 50», – цитують Вороніна ЗМІ.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%.

Референдум у Молдові четвертий за ліком в історії незалежної держави. У 1994 році відбулося голосування за територіальну цілісність і суверенітет, у 2010 році громадяни голосували за те, як слід обирати президента країни (через низьку явку референдум був визнаний таким, що не відбувся), а у 2019 році відбулося голосування щодо скорочення кількості парламентарів і можливості відкликання депутата.

На нинішньому референдумі громадяни Молдови вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.