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Країни НАТО під час «Рамштайну» запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу – WP

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Країни НАТО під час «Рамштайну» запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу – WP
Наступну зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн» очолить президент США Джо Байден.
фото: Reuters

Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги

Президент України Володимир Зеленський представить план перемоги на зустрічі контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». На цьому саміті, який пройде за участю президента США Джо Байдена, очікуються нові кроки в підтримці України. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України.

Проте українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у США, які наближаються, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки.

Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини. Однак Білий дім уникає рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

В умовах бойових дій і труднощів на фронті, українська громадська думка поступово змінюється. Хоча Київ не має наміру поступатися своїми територіями, все більше українців готові до тимчасових компромісів, якщо вони забезпечать членство в НАТО або гарантії безпеки від союзників.

Росія повернула собі наступальну ініціативу на лінії фронту, а Україна поспішає поповнити свої поріділі ряди мобілізаційною кампанією. Несподіване транскордонне вторгнення України в Курську область Росії влітку стало для неї підйомом бойового духу всередині країни і заявою союзникам про те, що вона все ще здатна здобути перемогу на полі бою.

Однак цей наступ значною мірою застопорився, тоді як Україна продовжує втрачати позиції у своїх східних регіонах, включно з містом Вугледар, яке було захоплено тільки на цьому тижні.

Раніше Зеленський повідомив, що обговорюватиме з партнерами на «Рамштайні-25». 

Нагадаємо, що наступну зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн» очолить президент США Джо Байден. Адміністрація президента США також розкрила деталі зустрічі Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським. Лідери обговорили допомогу Вашингтона для Києва.

До слова, 26 вересня Зеленський презентував Байдену План перемоги.

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Теги: Вугледар наступ президент Україна Володимир Зеленський вибори Адміністрація Президента

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Політика

Країни НАТО під час «Рамштайну» запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу – WP
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