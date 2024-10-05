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ДБР затримало голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу за незаконне збагачення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ДБР затримало голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу за незаконне збагачення
5 жовтня ДБР провело обшуки у будинку Тетяни Крупи
фото: Офіс генерального прокурора

Наразі вирішується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу. Про це повідомляє ДБР та Офіс генпрокурора.

«Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже $6 млн США у різних валютах», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зауважили, що у посадовиці під час обшуків вилучили кошти та передали на зберігання до банку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Перевіряються підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже $2,3 млн», – зауважив Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

До слова, очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Згодом пресслужба Хмельницької обласної ради заявила, що особисте збагачення шляхом протиправних дій є неприпустимим, особливо у нинішній час війни. 

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Теги: Офіс Генерального прокурора Хмельницький лікарня Україна корупція в Україні корупція

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Кримінал

ДБР затримало голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу за незаконне збагачення
ДБР затримало голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу за незаконне збагачення
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