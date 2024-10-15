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Столичний сервісний центр МВС викрито на корупційних махінаціях (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столичний сервісний центр МВС викрито на корупційних махінаціях (фото)
Свою послугу перереєстрації авто за пришвидшеною процедурою та за підробленою довідкою жінка оцінила в 3 500 грн
фото: пресслужба поліції

Організаторкою злочинної групи була мешканка Києва

У столиці Нацполіція заблокувала незаконні схеми у територіальному сервісному центрі Міністерства внутирішніх справ. Про це інформує пресслужба поліції.

Як зазначається, у поле зору поліцейських потрапила мешканка столиці, яка пропонувала бажаючим «вирішити питання» у територіальному сервісному центрі МВС за окрему плату. Так, свою послугу перереєстрації авто за пришвидшеною процедурою та за підробленою довідкою жінка оцінила в 3 500 грн.

Столичний сервісний центр МВС викрито на корупційних махінаціях (фото) фото 1

Крім того, правоохоронці встановили причетність до протиправної діяльності трьох адміністраторів ТСЦ. Як з’ясувалося, вони безпідставно втручалися в систему електронної черги, де змінювали статус резервних талонів, призначених лише для пільгової категорії осіб, для отримання їх визначеними людьми.

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Усім учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру. Їм загрожує до п’яти або до восьми років позбавлення волі відповідно.

Раніше повідомлялося, що найбільший сервісний центр Міністервства внутрішніх справ у Києві тимчасово припинив надання послуг. Разом з ним перестав працювати сервісний центр МВС в торговому центрі Retroville. 

Теги: жінка МВС корупція

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