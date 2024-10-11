Корупціонера Крупу звільнено з посади голови Пенсійного фонду Хмельницької області
Олександра Крупу, який незаконно збагатився, звільнено з посади начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Про це стало відомо з відповіді ПФУ на запит журналістів Жар.Info.
Зазначається, що Крупу звільнили з посади 10 жовтня.
Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
Також «Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
Читайте також:
- Крупна династія. Тетяна, Володимир та син їхній Олександр
- «Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини
- Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
- Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують
- У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини
- «Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК
Коментарі — 0