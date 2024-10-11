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Корупціонера Крупу звільнено з посади голови Пенсійного фонду Хмельницької області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Корупціонера Крупу звільнено з посади голови Пенсійного фонду Хмельницької області
Олександр Крупа очолював обласний Пенсійний фонд на Хмельниччині
фото: sudrada.gov.ua

Олександра Крупу, який незаконно збагатився, звільнено з посади начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Про це стало відомо з відповіді ПФУ на запит журналістів Жар.Info.

Зазначається, що Крупу звільнили з посади 10 жовтня.

Корупціонера Крупу звільнено з посади голови Пенсійного фонду Хмельницької області фото 1

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Також «Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

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Теги: звільнення Україна Пенсійний фонд корупція в Україні корупція Хмельницький Хмельниччина

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