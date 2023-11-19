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Представник ЄС розповів, хто має отримати контроль над Сектором Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Представник ЄС розповів, хто має отримати контроль над Сектором Гази
Високий представник ЄС Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Боррель вважає, що Сектор Гази не може лишатися під ізраїльською окупацією

Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що після завершення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС контроль над Сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації. Про це він заявив під час конференції з питань зовнішньої політики і безпеки в Бахрейні, передає «Європейська правда».

На думку європейського посадовця, після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня повернення до статус-кво, коли угруповання контролювало Сектор Гази, бути не може, так само, як і ситуації, за якої частина цієї території лишається під ізраїльською окупацією.

«З Гази більше не можуть здійснюватися терористичні атаки проти Ізраїлю. А це означає, що ХАМАС більше не може контролювати Газу. Так хто ж буде контролювати Газу? Я думаю, що це зробити тільки Палестинська адміністрація», – заявив Боррель.

Він розповів, що під час зустрічей із представниками адміністрації, ті запевнили в готовності й бажанні взяти на себе цю відповідальність.

Зазначимо, Палестинська національна адміністрація – назва керівних органів, створених для врядування територіями Сектора Гази та частиною територій Західного берега річки Йордан. Створена у 1994 році відповідно до угод між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини, підписаними в Осло. Після 2006 року адміністрація втратила контроль у Секторі Гази, який перебрав ХАМАС.

Нагадаємо, Боррель розповів, як ситуація на Близькому Сході впливатиме на підтримку ЄС України.

До слова, видання The Washington Post дослідило перший день нападу ХАМАСу на Ізраїль. Реконструкція подій демонструє, як бойовики скористалися вразливістю «розумної стіни», щоб прорватися до Ізраїлю.

Теги: ХАМАС Сектор Гази Ізраїль

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