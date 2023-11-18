ЦАХАЛ заявляє про розширення операції у Секторі Гази

ЦАХАЛ заявив, що продовжує розширювати свою оперативну діяльність у додаткових районах

Ізраїль розширює операції в опорних пунктах ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в суботу, 18 листопада, заявила про розширення операції в опорних пунктах ХАМАСу. Про це повідомляє The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЦАХАЛ заявив, що Південне командування продовжує розширювати свою оперативну діяльність у додаткових районах, і працює над знищенням терористів і ударами по інфраструктурі ХАМАС.

Зазначається, що 36-а дивізія діє проти батальйону ХАМАСу у районі Зейтун на околицях міста Газа, а 162-га дивізія тим часом діє на околицях Джабалії. Обидва райони, за даними військовослужбовців, є опорними пунктами ХАМАСу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЦАХАЛ додав, що інженерні сили, піхота і танки разом з авіаційною підтримкою зіткнулися з кількома бойовиками, які навмисно діють у цивільних районах і намагаються атакувати війська за допомогою протитанкових ракет і вибухових пристроїв.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю близька до того, щоб знищити військову інфраструктуру угруповання ХАМАС на півночі Гази.

До слова, видання The Washington Post дослідило перший день нападу ХАМАСу на Ізраїль. Реконструкція подій демонструє, як бойовики скористалися вразливістю «розумної стіни», щоб прорватися до Ізраїлю.