МЗС Франції засуджує напади на об'єкти ООН та гуманітарний персонал у Газі

Міністерство закордонних справ Франції вимагає пояснень від Ізраїлю

Кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.

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В Інституті заявили, що під час удару «ні співробітники, ні громадяни Франції не перебували в приміщенні Інституту».

Міністерство закордонних справ Франції вимагає пояснень у зв’язку з обстрілом ізраїльською армією Французького інституту. Про це йдеться в заяві МЗС Франції, розміщеній на його офіційній сторінці, передає Укрінформ.

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«Ми звернулися до ізраїльської влади з проханням негайно надати нам вагомі докази, на яких ґрунтується це рішення», – зазначається в документі.

Окрім того, одночасно з цією атакою було пошкоджено офіс агентства Франс Прес.

У ще одній заяві французьке зовнішньополітичне відомство висловлює стурбованість кількістю жертв серед цивільного населення, а також серйозною гуманітарною кризою в Газі. МЗС «засуджує напади на об'єкти Організації Об'єднаних Націй та гуманітарний персонал, чия робота має важливе значення для цивільного населення Гази, а також облогу засобів масової інформації».

Водночас міністр закордонних справ Катрін Колонна подякувала в соцмережі Х владі Єгипту й Ізраїлю за допомогу в евакуації 34 громадян Франції.

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Згідно з останніми даними, в Секторі Газі перебувають 54 громадянина Франції. Президент Макрон під час візиту до Єгипту повідомляв, що Франція хоче репатріювати майже 170 своїх громадян, серед яких співробітники Французького інституту. У заручниках у Секторі Гази лишаються дев’ятеро французів.