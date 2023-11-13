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Боррель розповів, як ситуація на Близькому Сході впливатиме на підтримку ЄС України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боррель розповів, як ситуація на Близькому Сході впливатиме на підтримку ЄС України
ЄС уже надав Україні військову допомогу на 27 мільярдів євро
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «На тлі подій на Близькому Сході… не можна забувати про Україну, де продовжується боротьба. Київ вже знову бомбардують»

Європейський Союз вже надав Україні безпрецедентну суму військової допомоги у 27 млрд євро та продовжуватиме свою підтримку, оскільки війна в Україні триває та набуває подальшого загострення. Про це сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Укрінформ».

«На тлі подій на Близькому Сході… не можна забувати про Україну, де продовжується боротьба. Київ вже знову бомбардують, Росія атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують зерно. Наша підтримка (Україні – ред.) зростає. Я можу сказати вам, що наша допомога для України сягнула 27 мільярдів військової підтримки. Це найбільша цифра, яку ми будь-коли досягали. Ми продовжуємо тренувати українських солдатів. Ми продовжуємо стояти поряд з Україною», – наголосив Боррель.

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, він зауважив, що країни ЄС погодили спільну позицію щодо подій в Газі. Вони визнали право Ізраїлю на оборону та водночас, закликали до максимальної стриманості та до запровадження заздалегідь оголошених «пауз» у веденні бойових дій для доставки гуманітарної допомоги та для евакуації мирного населення із зони конфлікту.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як ситуація на Близькому Сході впливатиме на підтримку ЄС для України, Високий представник ЄС наголосив, що ці два конфлікти є повністю різними за своєю природою.

«Обидва конфлікти є повністю різними за природою. У будь-якому випадку, це навряд чи можливо – порівнювати те, що відбувається в Україні та що відбувається в Газі. Але очевидно, що підходи, що існують у світі, мають дуже уважно враховуватися, щоб уникнути звинувачень у подвійних стандартах», – сказав Жозеп Боррель.

Він повідомив також, що окрім обговорення ситуації на Близькому Сході та в Україні, міністри розглянуть розвиток подій у відносинах між Вірменією й Азербайджаном, зустрінуться із міністрами закордонних справ країн Західних Балкан та обговорять підготовку до наступної «кліматичної» конференції під егідою ООН.

Раніше повідомлялося, що правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца схвалила подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро. За даними джерела, у разі схвалення парламентом, де більшість належить партії Шольца, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП), що перевищує 2%, обіцяні всіма членами НАТО.

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Теги: коаліція Німеччина гуманітарна допомога Україна

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