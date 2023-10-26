РФ та Китай наклали вето на резолюцію ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС
Проєкт резолюції був спрямований на вирішення загострення гуманітарної кризи в Газі
Російська Федерація і Китай наклали вето на резолюцію Сполучених Штатів в Раді Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.
Проєкт резолюції був спрямований на вирішення загострення гуманітарної кризи в Газі, закликав призупинити насильство, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги.
Окрім Росії та КНР також проти проголосували Об'єднані Арабські Емірати. 10 членів Радбезу підтримали резолюцію, ще двоє утрималися.
Нагадаємо, у Нью-Йорку проходило засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі. Під час свого виступу на засіданні Гутерреш сказав, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації, будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків.
Він також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню.
«Я глибоко стурбований явними порушеннями міжнародного гуманітарного права, які ми спостерігаємо в Газі. Дозвольте мені пояснити: жодна зі сторін збройного конфлікту не стоїть вище міжнародного гуманітарного права», – сказав він.
У відповідь на такі слова Гутерреша постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що генсек ООН «відірваний від реальності», а його заява – виправдання терору. Крім того, він закликав Гутерреша подати у відставку.
Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерреш заявив, що його слова щодо того, що Ізраїль сам спровокував напад ХАМАСу не правильно зрозуміли.
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