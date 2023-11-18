Як бойовики ХАМАСу перехитрили «розумну стіну»: TWP дослідила перший день нападу на Ізраїль

Бойовики ХАМАС зуміли обійти огорожу, спорудження якої коштувало близько $1 млрд

Терористам вдалося нейтралізувати камери дальнього виявлення, складні датчики і зброю з дистанційним управлінням

Видання The Washington Post дослідило перший день нападу ХАМАСу на Ізраїль. Реконструкція подій демонструє, як бойовики скористалися вразливістю «розумної стіни», щоб прорватися до Ізраїлю.

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На відео детально показано, як терористам вдалося нейтралізувати камери дальнього виявлення, складні датчики і зброю з дистанційним управлінням.

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Журналісти дослідили відеозаписи з нагрудних камер вбитих бойовиків, ізраїльських камер спостереження, карти ХАМАСУ й супутникові фото, а також поспілкувалися зі свідками.

Їм вдалося геолокувати місця 14 проривів стіни – від КПП «Ерез» на півночі до Керем-Шалома на півдні (за даними ізраїльської сторони, було зафіксовано загалом 30 проривів).

Видання також виявило у вільному доступі відео тренувань бойовиків, на яких вони вчаться долати макети «розумної стіни». Вони були опубліковані за кілька місяців до нападу.

Спорудження огорожі, що включає наземну та підземну частини, обладнана системами сенсорів та контрольно-пропускних пунктів, розпочалося у 2016 році, і коштувало близько $1 млрд.

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Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю близька до того, щоб знищити військову інфраструктуру угруповання ХАМАС на півночі Гази.