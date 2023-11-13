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Як Москва намагається розгойдати ситуацію у Франції

glavcom.ua
Росіяни активно розповсюджували фотографії із зірками Давида, які малювали в Парижі
фото: Reuters

За появою зірок Давида на французьких будинках стоїть Кремль

Від рутинного розповсюдження фейків та пропаганди Росія перейшла до відвертих провокацій. І як привід використала війну Ізраїля та ХАМАС.

Як пише видання Le Monde, мережа дезінформації в Європі, яку називають «Двійник», була головним розповсюджувачем фотографій із зірками Давида, які малювали в Парижі.

Як Москва намагається розгойдати ситуацію у Франції фото 1

Насправді, у причетності до «Двійника» МЗС Франції ще у червні звинувачувало Росію – через створення фейкових сторінок місцевих ЗМІ та органів влади, а потім поширення їх у соцмережах.

А за появою зірок Давида на французьких будинках стоїть проросійський молдовський підприємець Анатолій Призенко. Слідчі вважають, що їх малювали двоє громадян Молдови, які вже затримані. Ще одна людина відповідала за те, щоб сфотографувати результат та надіслати знімки Призенка для поширення. (Правоохоронці підозрюють, що вони виконували схожі завдання і в інших європейських країнах).

Паралельно з розповсюдженням фотографій у соцмережах кілька сайтів фейкових новин із мережі «Двійника» почали одразу публікувати матеріали про зростання антисемітизму у Франції зі звинуваченнями у бездіяльності на адресу влади.

Російськомовні Telegram-канали, які регулярно транслюють контент «Двійника», публікували фото антисемітських графіті, поширювали знімок Паризької соборної мечеті, на яку приклеєні наліпки з палестинськими прапорами та словами «Франція, ти наступна». Матеріали про появу зірок Давида в Парижі публікували і російські державні медіа. «У Франції зростає кількість проявів антисемітизму», – повідомляло РИА Новости. На сайті «Радіо Sputnik» після цієї акції з'явилася колонка із заголовком «Франція не може (і не хоче) боротися з антисемітизмом».

Як Москва намагається розгойдати ситуацію у Франції фото 2

Розрахунок простий – у Парижі часто відбуваються акції протесту (згадаємо «Жовті жилети»), які періодично переростають у запеклі протистояння з правоохоронцями. Тож вірогідно, таким чином Москва намагається розгойдати ситуацію. І використовує для цього усі засоби – від звичайних фейків до відверто провокаційних – як із зірками Давида на будівлях. Саме так, нагадаємо, свого часу вчиняли нацисти в Німеччині. До чого це зрештою призвело – відомо.

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Теги: пропаганда антисемитизм ХАМАС Франція росія

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