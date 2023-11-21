Сусідня з Україною країна суттєво посилила свою армію

Чисельність армії Польщі наближається до 200 тис. осіб

Польща наростила чисельність армії до 193 тис. солдатів, заявив міністр національної оборони країни Маріуш Блащак. Про це пише Kresy.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас уже понад 193 тис. професійних солдатів, солдатів територіальної оборони та добровільної військової служби. Розповіді деяких політиків про те, що ми не маємо демографічного потенціалу, щоб утримувати 300-тисячну армію, – це казки. Вам просто потрібно бути рішучим і добре керувати питаннями оборони, щоб втілити проект найсильнішої сухопутної армії в Європі», – написав Блащак у понеділок у соцмережі.

Понад місяць тому Польща заявила про намір створити найсильнішу сухопутну армію у Європі. Маріуш Блащак заявляв про намір збільшити чисельність збройних сил країни до 300 тис. осіб до 2035 року, причому «це мінімум» і ці цифри можуть бути переглянуті у більший бік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зміцнення польської армії є найкращою відповіддю на спроби країни-агресора Російської Федерації відбудувати імперію, вважає міністр національної оборони Польщі.

«Ми живемо у важкі часи. Путін вирішив відновити Російську імперію. Російська імперія завжди загрожувала свободі народів, які живуть по сусідству з Росією. Найкращою і єдиною відповіддю на ці погрози є зміцнення польської армії», – заявив Блащак.

Нагадаємо, Польща готова підтримувати Україну у війні до повної її перемоги, адже від цього залежить безпека у Європі. Про це завив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо у Варшаві, повідомляє PAP. Президент Польщі висловив переконання, що «якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову».