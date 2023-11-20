Російські диверсанти намагаються зірвати постачання зброї з Болгарії до України

Близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії

Російські агенти вже не раз атакували заводи та склади болгарської компанії з виробництва зброї

Бізнесмен Еміліан Гебрев, який володіє болгарською компанією з виробництва збої, висловив занепокоєння щодо можливих російських диверсій, направлених на зрив постачання зброї Україні. Про це пише Financial Times.

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За словами Гебрева, російські агенти вже не раз атакували заводи та склади його компанії, які були задіяні у ланцюжку постачання зброї до України. Бізнесмен впевнений, що для припинення подібних випадків необхідно вжити заходів на рівні НАТО.

Також Гебрев зазначив, що жоден російський агент не був затриманий після замаху на нього у 2015 році та після атак на його підприємства у 2021 та 2022 роках.

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«Не було жодного результату в жодній з понад десяти справ, пов’язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду», – зазначив бізнесмен.

За даними Financial Times, близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії.

«Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази – це проблема», – сказав на умовах анонімності болгарський чиновник.

До слова, постійний страх війни, присутній у громадян Болгарії, значною мірою підживлюється російською дезінформацією і впливає на боєздатність армії.