Росіяни атакували Дніпро: що відомо

Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту в Дніпровській громаді

Глава Дніпропетровської області після повідомлень про вибухи закликав дотримуватися інформаційної тиші

У Дніпрі ввечері 4 листопада пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Наразі причина вибухів невідома, але в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

Як заявляли в Повітряних силах України, у східних областях є загроза застосування балістичного озброєння.

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Глава Дніпропетровської області Сергій Лисак після повідомлень про вибухи закликав дотримуватися інформаційної тиші.

Близько 17:40 у Дніпрі пролунали повторні вибухи. Сергій Лисак підтвердив, що у Дніпровській громаді є «прильоти».

«Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня у небі над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили дві ворожі ракети. Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів».

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи.