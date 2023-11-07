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Пожежа в РФ та «бавовна» у Криму: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пожежа в РФ та «бавовна» у Криму: головне за ніч
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі
фото: росЗМІ

У ніч на 7 листопада у Бурятії РФ під час пожежі в Улан-Уде впав дах торгового центру

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що війна Ізраїлю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України. У ніч проти 7 листопада в Бахчисарайському районі Криму, що біля Севастополя, пролунали гучні вибухи. У Бурятії (РФ) під час пожежі в Улан-Уде впав дах торгового центру. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Єврокомісари, ймовірно, підтримають початок переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу, а Грузія отримає статус кандидата. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Керівники кабінетів 27 єврокомісарів під час зустрічі у понеділок, 6 листопада обговорили розширення ЄС і, ймовірно, ухвалили попереднє рішення розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою.

«Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови – відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами переходу до наступного кроку», – зазначив Джозвяк.

ЗСУ збили ворожий «Шахед» у Дніпропетровській області

Увечері 6 листопада українські військові збили в Дніпропетровській області російський дрон-камікадзе «Шахед». Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Мінус «шахед» у небі над Синельниківським районом», – йдеться у заяві.

«Станом на 22.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено БпЛА Shahed-131/136», – йдеться у повідомленні повітряного командування «Схід».

Боррель заявив, що війна в Ізраїлі впливає на підтримку України

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що війна Ізраїлю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України. Про це передає «Європейська правда» з посиланням на звернення Борреля на конференції послів ЄС 2023 року.

Боррель підкреслив, що, навіть якщо ці два конфлікти є дуже різними за характером, ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників стосовно України та загалом на міжнародну підтримку.

«Під час моєї останньої поїздки до Вашингтона (з президенткою Єврокомісії і головою Євроради – ред.) я мав нагоду напряму висловити свої побоювання президенту Байдену і моєму колезі Ентоні Блінкену про те, що міжнародна підтримка України може почати розмиватися у світлі того, що бачать як «практику подвійних стандартів». Це реальна проблема, і усі ви маєте докластися до протидії цьому», – зазначив Боррель. 

Він зазначив, що багато країн так званого Глобального півдня і досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою, що турбує передусім Захід і яку Захід має «швидко вирішити, тому що їм несила терпіти наслідки цієї війни». 

«Бавовна» у Криму

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє про нібито ліквідацію 17 українських безпілотників над окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

«Черговими засобами ППО дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО.

За його даними, уламки від одного із збитих дронів нібито впали на дах приватного будинку в Андріївці, там виникла невелика пожежа. Також уламки впали у дворі одного з приватних будинків у Орлівці. Развожаєв повідомив про постраждалого чоловіка.

Також, за його словами, зафіксовано інформацію про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі.

«Серйозних ушкоджень будівель та комунікацій у Севастополі не зафіксовано», – стверджує Развожаєв.

У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі 

У ніч на 7 листопада у Бурятії (РФ) під час пожежі в Улан-Уде впав дах торгового центру. Про це інформують росЗМІ.

Повідомляється, що горить покрівля торгового центру площею 10 000 квадратних метрів. 

Самостійно вийшли на вулицю шестеро людей до прибуття рятувальників. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пожежу гасили 72 людини та 22 одиниці спецтехніки.

Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну

Члени Палати представників США досі не вирішили, як саме уникнути шатдауну після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету. Про це повідомляє NBC.

Новий спікер Республіканської партії Майк Джонсон зібралися з командою в понеділок увечері, щоб розглянути свої варіанти, як залишити уряд відкритим після кінцевого терміну 17 листопада.

Минулого тижня Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня, що дозволить уряду працювати протягом свят і дасть Палаті представників і Сенату більше часу для ухвалення та обговорення всіх 12 законопроєктів про асигнування.

Але під час закритої зустрічі в понеділок лідери Республіканської партії також обговорили ідею, яка передбачає поетапне, короткострокове тимчасове фінансування.

Згідно з останньою пропозицією, республіканці винесуть три-чотири законопроєкти про фінансування до 7 грудня, а решту законопроєктів про витрати розглянуть окремо до 19 січня.

Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову відкинув ідею припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників. Про це повідомляє ABS News.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість гуманітарних пауз у війні між Ізраїлем і ХАМАС, Нетаньяху підкреслив, що загального припинення вогню в Газі не буде до тих пір, поки заручники не будуть звільнені.

«Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню», – заявив очільник ізраїльського уряду.

Він додав, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – це військовий тиск.

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Теги: пожежа міністр війна заручники фінансування ХАМАС

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