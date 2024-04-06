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Прем'єр-міністр Ісландії йде у відставку: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Ісландії йде у відставку: причина
Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір звільняється з посади
фото: Getty Images

1 червня в Ісландії відбудуться президентські вибори

5 квітня прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що йде у відставку та буде балотуватися на пост президента. Про це повідомляє Reuters.

«Я вирішила попросити звільнити мене з посади прем’єр-міністра Ісландії та балотуватися на майбутніх президентських виборах», – сказала прем'єр-міністр Ісландії.

Поки невідомо, хто саме замінить Якобсдоттір на посаді прем’єра.

Reuters зазначає, що 1 червня в Ісландії відбудуться президентські вибори, на яких буде обрано нового главу держави, що займатиме здебільшого церемоніальну посаду, яка не грає ролі у формуванні державної політики.

До слова, Ісландія виділить близько €2 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для українських сил оборони.

Міністр закордонних справ Ісландії Б’ярні Бенедіктсон наголосив, що це внесок «не лише в захист України, але й у власні інтереси безпеки».

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Теги: вибори Ісландія відставка прем’єр-міністр

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