Прем'єр-міністр Ісландії йде у відставку: причина
1 червня в Ісландії відбудуться президентські вибори
5 квітня прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що йде у відставку та буде балотуватися на пост президента. Про це повідомляє Reuters.
«Я вирішила попросити звільнити мене з посади прем’єр-міністра Ісландії та балотуватися на майбутніх президентських виборах», – сказала прем'єр-міністр Ісландії.
Поки невідомо, хто саме замінить Якобсдоттір на посаді прем’єра.
Reuters зазначає, що 1 червня в Ісландії відбудуться президентські вибори, на яких буде обрано нового главу держави, що займатиме здебільшого церемоніальну посаду, яка не грає ролі у формуванні державної політики.
До слова, Ісландія виділить близько €2 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для українських сил оборони.
Міністр закордонних справ Ісландії Б’ярні Бенедіктсон наголосив, що це внесок «не лише в захист України, але й у власні інтереси безпеки».
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