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Прем'єр Румунії підтримує об'єднання країни з Молдовою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прем'єр Румунії підтримує об'єднання країни з Молдовою
На думку прем'єра, Молдова є «стійкою країною завдяки румунській допомозі»
фото з відкритих джерел

Як зазначив прем'єр, один із варіантів злиття Румунії та Молдови – це об'єднання всередині Євросоюзу

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що він є прихильником ідеї об'єднання його країни з Республікою Молдова. Про це повідомляє Romania TV.

Як сказав прем'єр, один із варіантів – це об'єднання всередині Євросоюзу, проте він не проти, щоб це сталося й в інший спосіб. 

«Я також підтримую союз Республіки Молдова з Румунією, і мені цього не заборонять: це моє право! Я як і раніше вірю в об'єднання Республіки Молдова та Румунії. Що це буде зроблено в рамках ЄС, або що ми знайдемо інший шлях... Однозначно!» – заявив прем'єр.

Чолаку також підтримав президентку Молдови Маю Санду, заявивши що схвалює її кандидатуру на новий президентський термін і що вона є «єдиним правильним рішенням для продовження європейського шляху Молдови». 

На думку чиновника, сусідня держава є «стійкою країною завдяки румунській допомозі». У Молдові проживає багато румунів, і, за словами урядовця, обов'язок його країни – продовжувати підтримку цього населення. 

Водночас, на думку прем'єра, Молдова має першою показати, чи має вона бажання об'єднуватись з Румунією, адже саме з цього починаються подібні процеси. 

Як повідомлялося, у контексті зростання загроз для Румунії міністерство національної оборони країни (МАпН) ініціювало проєкт нового закону про національну оборону. Закон передбачає створення національного військового командного центру, який також координуватиме війська НАТО на території Румунії.

До слова, Молдова не має своєї системи ППО, тому в захисті від російських ракет вона може розраховувати сьогодні тільки на Україну, а в майбутньому – на «парасольку НАТО».

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Теги: Молдова Румунія прем’єр-міністр Європейський союз

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