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Вибори на окупованих територіях: Велика Британія зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори на окупованих територіях: Велика Британія зробила заяву
Велика Британія рішуче засуджує Росію за проведення президентських виборів в Україні
фото з відкритих джерел

Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд нагадав, що агресія Росії розпочалася у 2014 році, а зараз Росія намагається захопити нові території

Велика Британія засуджує проведення російським режимом виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує «Голос Америки».

Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд нагадав, що агресія Росії розпочалася у 2014 році, а зараз Росія намагається захопити нові території.

«Зараз у регіонах України, які вона, як вона стверджує, анексувала, Росія проводить свої президентські вибори всупереч волі українського народу. Це ще одна кричуща спроба Росії створити видимість легітимності своєї незаконної присутності в Україні. І це ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, принципів, які є основоположними для Гельсінського Заключного акту, який Росія розірвала на шматки», – сказав Голланд.

Він також зазначив, що Велика Британія рішуче засуджує Росію за проведення президентських виборів в Україні, що суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту ООН. І підкреслив, що «ці так звані «вибори» на суверенній території України є незаконними».

«Росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України. Ми не визнаємо результати жодних фіктивних референдумів чи виборів. Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є частиною України. Проведення фіктивних виборів у цих регіонах не змінить цього факту», – зазначив представник Великої Британії при ОБСЄ.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.

Також повідомлялося, що США ніколи не визнають легітимність чи результати фіктивних президентських виборів, які Росія проводить на території суверенної України. 

Нагадаємо, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії. 

Теги: вибори Велика Британія окуповані території окупація

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