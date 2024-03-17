Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На одній із виборчих дільниць у Пермі стався вибух

Надія Карбунар
glavcom.ua
На одній із виборчих дільниць у Пермі стався вибух
Приміщення дільниці, де стався вибух
фото з відкритих джерел

Пенсіонерка пронесла в приміщення велику петарду та підірвала її

У будівлі виборчої дільниці у Пермі стався вибух. 64-річна жінка пронесла в приміщення, що на Комсомольському проспекті, велику петарду та підірвала її у туалеті. За попередньою інформацією, їй відірвало руку. З будівлі евакуйовано 50 людей.

За даними російських ЗМІ, вибух на території виборчої дільниці у Пермі влаштувала 64-річна Олена С.

За словами очевидців, перед вибухом жінка розмовляла з кимось телефоном. За попередньою версією, вона могла спілкуватися із шахраями.

Олена прийшла на дільницю з пакетом. Охоронець перевірив вміст сумки, але не побачив нічого забороненого.

Як саме жінка пронесла петарду, поки з'ясовується. Наразі її госпіталізовано.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року. 

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.

Читайте також:

 

Теги: вибух жінка росія вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чимало бюлетенів було з прізвищем опозиційного політика Олексія Навального
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото
Сьогодні, 17:51
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш асудив спроби Росії провести «вибори» на окупованій території України
Генсек ООН висловився про спробу Путіна провести «вибори» на окупованій території України
Вчора, 11:00
Україна ініціювала Радбез ООН для обговорення незаконної спроби «президентських виборів» на окупованих територіях
Радбез ООН терміново скликає засідання через вибори Путіна
15 березня, 16:47

Соціум

Розвідка назвала провокацією атаку на військову частину у Придністров’ї
Розвідка назвала провокацією атаку на військову частину у Придністров’ї
Убивство української біженки в Німеччині: з’явилися нові подробиці
Убивство української біженки в Німеччині: з’явилися нові подробиці
Атака на військову частину у Придністров’ї: влада Молдови зробила заяву
Атака на військову частину у Придністров’ї: влада Молдови зробила заяву
На одній із виборчих дільниць у Пермі стався вибух
На одній із виборчих дільниць у Пермі стався вибух
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
6895
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
5892
Помер Геннадій Москаль
5789
Український захисник зустрів у бою рідного батька – російського танкіста
5272
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
4408
Окупант похизувався перед дружиною, як багато награбує в Авдіївці (відео)

Новини

Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Сьогодні, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Сьогодні, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Вчора, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Вчора, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Вчора, 06:15

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua