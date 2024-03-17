На одній із виборчих дільниць у Пермі стався вибух

Пенсіонерка пронесла в приміщення велику петарду та підірвала її

У будівлі виборчої дільниці у Пермі стався вибух. 64-річна жінка пронесла в приміщення, що на Комсомольському проспекті, велику петарду та підірвала її у туалеті. За попередньою інформацією, їй відірвало руку. З будівлі евакуйовано 50 людей.

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За даними російських ЗМІ, вибух на території виборчої дільниці у Пермі влаштувала 64-річна Олена С.

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За словами очевидців, перед вибухом жінка розмовляла з кимось телефоном. За попередньою версією, вона могла спілкуватися із шахраями.

Олена прийшла на дільницю з пакетом. Охоронець перевірив вміст сумки, але не побачив нічого забороненого.

Як саме жінка пронесла петарду, поки з'ясовується. Наразі її госпіталізовано.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року.

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Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.