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В Севастополі окупанти затримали хлопця за «антивоєнний» заклик у бюлетені

Ірина Луцак
glavcom.ua
В Севастополі окупанти затримали хлопця за «антивоєнний» заклик у бюлетені
Затриманого зараз перевіряють за статтею про дискредитацію армії рф
фото з відкритих джерел

На «псевдовиборах» президента РФ у Севастополі затримано 18-річного хлопця за напис у бюлетені: «Ні війні, мир Україні»

У Севастополі затримали 18-річного молодика за напис у бюлетені «Ні війні, мир Україні». На його пошук була направлена слідчо-оперативна група. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Відомо, що 17 березня хлопця затримали за написання заклику в бюлетені на ділянці № 55. Напис помітили після того, як молодик покинув дільницю.

Згідно з отриманою інформацією, на місце події прибула слідчо-оперативна група під керівництвом заступника начальника відділу забезпечення громадського порядку міністерства внутрішніх справ рф, а також до Іллі навідалися додому.

Видання передає, що хлопця наразі затримали, його зараз перевіряють за статтею про «дискредитацію» армії рф.

Хлопця затримала слідчо-оперативна група окупантів
Хлопця затримала слідчо-оперативна група окупантів
фото: УНН

За минуло інформацією, росіяни одразу після «виборів» хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на окупованих територіях. Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на документ українських спецслужб.

Як повідомлялося раніше, в ГУР інформували, що попри тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна. Російські загарбники використовують залякування, підкуп та тиск, щоб змусити українців на тимчасово окупованих територіях взяти участь у так званому «голосуванні» за президента Росії.

Нагадаємо, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії

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Теги: окупанти вибори слідство

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Політика

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