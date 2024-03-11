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Вибори в РФ. Екссуперник Путіна дав задачу росіянам 

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вибори в РФ. Екссуперник Путіна дав задачу росіянам 
Колишній депутат Держдуми зауважив, що знаходження у колі людей, які близькі по духу – допомагає впоратися з розпачом та апатією
фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Надєждін закликав росіян не робити свій вибір через електронне голосування

Колишній депутат Держдуми та екскандидат у президенти РФ Борис Надєждін заявив, що в останній день голосування люди обов'язково мають прийти на дільниці і проголосувати не за Володимира Путіна. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

Російські опозиціонери вигадали акцію «Опівдні проти Путіна». Її сенс у тому, що усі противники чинної влади мають одночасно прийти на виборчі дільниці в останній день голосування, 17 березня, о 12 годині дня, і побачити, що вони не одні.

«Для мене важливо, щоб люди в принципі прийшли та проголосували не за Путіна. Краще щоб вони особисто прийшли на дільниці 17 березня – і не голосували через ДЕГ (електронне голосування в РФ - ред.)», – наголосив Надєждін.

Колишній депутат Держдуми зауважив, що знаходження у колі людей, які близькі по духу – допомагає впоратися з розпачом та апатією. На його думку, це певний гурток психологічної допомоги, а громадянське суспільство починається саме з таких невеликих спільнот. 

Борис Надєждін додав, що ставити перед своїми прихильниками більш жорсткі умови він не буде, адже вони лише знизять ефективність самої акції.

Нагадаємо, Росія вже готує концерт на честь перемоги Путіна на виборах. Журналісти з’ясували, що керівниця московського студентського волонтерського центру Анастасія Борисова створила спеціальний чат для «віп-фанзони» мітингу на Червоній площі. Офіційно захід приурочено до анексії Криму.

В обмін на участь у заході студентам обіцяють роздати брендовані речі і звільнити від навчання на весь день.

Стало відомо, що окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів». Як повідомляється, при окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости «лідерів думок» в різних галузях щодо їх позицій.

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Теги: росія окупанти вибори депутат путін навчання концерт обмін Борис Надєждін

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