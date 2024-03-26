Ісландія виділить близько €2 млн на ініціативу Чехії щодо боєприпасів для України

Зараз на розгляді ісландського парламенту перебуває документ зі стратегією довгострокової підтримки України

Це внесок «не лише в захист України, але й у та у власні інтереси безпеки»

Ісландія виділить близько €2 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для українських сил оборони. Таке рішення оприлюднив ісландський уряд.

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Міністр закордонних справ Ісландії Б’ярні Бенедіктсон наголосив, що це внесок «не лише в захист України, але й у власні інтереси безпеки».

«Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, але й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпеки» – заявив Бенедіктсон.

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Крім того, за його словами, зараз на розгляді ісландського парламенту перебуває документ зі стратегією довгострокової підтримки України.

Нагадаємо, в Ісландії на півострові Рейк'янес вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. Виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження.

До слова, Данія продовжила дозволи на проживання біженцям із України. Проте частина українців не змогла отримати продовження дозволів із низки причин.