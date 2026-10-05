Прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові парламентські вибори

Оголосити дострокові вибори Санчеса спонукала житлова криза

У понеділок, 5 жовтня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про проведення дострокових виборів 29 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Ці вибори можуть ознаменувати кінець останнього великого соціалістичного уряду в ЄС та усунути з політичної арени одного з головних європейських критиків президента США Дональда Трампа», – йдеться у матеріалі.

Оголосити дострокові вибори Санчеса спонукала житлова криза, що спричинила загальнонаціональні протести після виселення в Мадриді 87-річної Марікармен Абаскаль із квартири, де вона мешкала з 1956 року. У п’ятницю депутати відхилили два законопроєкти, покликані розв'язати проблему.

Рейтинг Санчеса уже був ослаблений корупційними скандалами, що похитнуло позиції його Соціалістичної партії. Цього літа прем’єр-міністр зіткнувся з жорсткою критикою через міграційну кризу в ексклаві Сеута.

Згідно з опитуваннями, іспанці можуть обрати уряд на чолі з правоцентристською Народною партією, яку наразі підтримують 34% виборців, тоді як Соціалістичну партію – 26%. Народна партія, ймовірно, буде змушена сформувати коаліцію з ультраправою партією Vox, яка може набрати 18% голосів.

У своєму зверненні до нації Санчес застеріг щодо зростання популярності ультраправих сил.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес опинився під серйозним політичним тиском після того, як у понеділок, 22 червня, Верховний суд країни засудив його колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса до 24 років позбавлення волі.