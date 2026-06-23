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Прем'єр-міністр Іспанії перебуває під тиском через корупційний скандал

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єр-міністр Іспанії перебуває під тиском через корупційний скандал
Санчес планує залишатися при владі до кінця каденції у 2027 році
фото з відкритих джерел

Іспанський лідер намагається дистанціюватися від низки корупційних справ, пов'язаних з його близькими політичними союзниками

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес опинився під серйозним політичним тиском після того, як у понеділок, 22 червня, Верховний суд країни засудив його колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса до 24 років позбавлення волі. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Ексвисокопосадовця визнали винним у фальсифікації державних контрактів на постачання захисних масок та медичних товарів в обмін на відкати в розпал пандемії Covid. Суд оголосив вирок за хабарництво, розкрадання коштів, зловживання впливом та членство у злочинній організації. У межах цієї ж справи колишній радник міністра Кольдо Гарсія отримав 19 років ув'язнення.

Цей судовий вердикт суттєво посилив позиції критиків Педро Санчеса, який раніше призначав Абалоса на ключові посади в уряді та правлячій Соціалістичній партії. Лідер правоцентристської опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо негайно зажадав відставки прем'єр-міністра, наголосивши, що Санчес несе пряму політичну відповідальність за корупцію серед своїх найближчих довірених осіб. Попри це, Фейхоо зазначив, що не висуватиме вотум недовіри в парламенті через низьку ймовірність підтримки з боку більшості законодавців.

Сам Санчес планує залишатися при владі до кінця каденції у 2027 році, проте його коаліційні союзники, зокрема Габріель Руфіан з Республіканської партії Каталонії, уже публічно поставили під сумнів доцільність опору на тлі дедалі більшого асоціювання влади з корупційними скандалами.

Засуджений Абалос тривалий час вважався одним із найближчих соратників чинного прем'єра. Він підтримав Санчеса під час внутрішньопартійної кризи 2016 року, а пізніше виголосив ключову антикорупційну промову, яка дозволила оголосити успішний вотум недовіри попередньому уряду Маріано Рахоя у 2018 році. Отримавши після цього портфель міністра транспорту, Абалос, як довів суд, розкрадав державні кошти для купівлі нерухомості та покриття особистих витрат. Санчес намагався дистанціюватися від соратника з моменту його відставки у 2021 році, а після арешту Абалоса заявив, що той став для нього «абсолютно незнайомим з особистої точки зору».

Ситуацію для глави уряду ускладнює те, що це не єдине розслідування проти його оточення. Минулого місяця іншому соратнику Санчеса, колишньому прем'єр-міністру Хосе Луїсу Родрігесу Сапатеро, висунули звинувачення у відмиванні грошей та зловживанні впливом, які він категорично заперечує.

Окрім того, правоохоронці нещодавно провели рейд у штаб-квартирі Соціалістичної партії, а Національний суд Іспанії веде окреме провадження щодо фальсифікації будівельних контрактів, де фігурує ще один ексвисокопосадовець Сантос Сердан. Офіс прем'єр-міністра у спеціальній заяві засудив корупційні дії колишніх чиновників та запевнив, що уряд залишається відданим побудові зразкової держави, де корупція не толерується.

Нагадаємо, суд ухвалив безпрецедентне для новітньої демократичної історії Іспанії рішення, заборонивши дружині прем'єр-міністра Педро Санчеса, Бегонії Гомес, залишати територію країни. 

Крім того, згідно з оприлюдненою у суботу постановою, вона зобов'язана двічі на місяць з'являтися до суду. Такі запобіжні заходи вжито в рамках досудового провадження у справі про корупцію, щоб унеможливити ризик втечі підозрюваної до оголошення вироку.

Теги: Педро Санчес Іспанія

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