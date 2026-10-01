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Хто лідирує в Латвії перед парламентськими виборами – результати опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хто лідирує в Латвії перед парламентськими виборами – результати опитування
Найбільші шанси отримати місця в парламенті на виборах 3 жовтня має партія «Об'єднаний список» Кулбергса
фото: Reuters

Сім із 14 партій, які беруть участь у парламентських виборах, мають шанси набрати понад 5% голосів

Партія «Об'єднаний список» прем'єра Латвії Андріса Кулбергса, ймовірно, здобуде найбільше місць на парламентських виборах 3 жовтня, але не матиме абсолютної більшості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Останнє опитування громадської думки, проведене SKDS/LSM, свідчить, що сім із 14 партій, які беруть участь у виборах, мають шанси набрати понад 5% відданих голосів і, таким чином, увійти до парламенту, що налічує 100 місць.

Кульбергс очолює широку коаліцію з партіями «Нова єдність», «Національний альянс» та «Союз зелених і фермерів».

Однак, третина опитаних заявила, що або ще не визначилася, або не має наміру голосувати. Висока частка тих, хто не голосує, та голосів, відданих за партії, які не подолають п'ятивідсотковий бар’єр, означає, що партії, які все-таки увійдуть до парламенту, зрештою отримають більшу частку місць.

Найбільші шанси отримати місця в парламенті на виборах 3 жовтня має партія «Об'єднаний список» – 14,4%. Центристська коаліція, яка не пройшла до парламенту на виборах 2022 року. Після призначення Кулбергса прем'єр-міністром у травні її рейтинг зріс. Опитування показують, що Кулбергс, який займає жорстку позицію щодо Росії та є рішучим прихильником України, – має хороші шанси залишитися при владі.

Водночас «Суверенна влада» та «Альянс молодих латвійців» підтримають 9,4% опитаних.

Правоцентристська партія «Латвія на першому місці» отримає 9,2%, ліва партія «Прогресивні» – 6,2%, «Національний альянс» – 5,6%, «Союз зелених і селян» – 4,8%, «Нова єдність» – 4,3%.

Нагадаємо, парламентські вибори до Сейму Латвії відбудуться 3 жовтня 2026 року.

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Теги: вибори Латвія

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