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Крипта, зброя, золото й Porsche: іспанська поліція розслідує справу Шарія

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Крипта, зброя, золото й Porsche: іспанська поліція розслідує справу Шарія
Обшук у помешканні Шарія провели в червні 2026 року
фото з відкритих джерел

Суд в Ель-Вендрелі перевіряє фінансові операції блогера та його партнерки

Поліція Іспанії розслідує кримінальне провадження щодо пропагандиста Анатолія Шарія та його партнерки Ольги Бондаренко. За даними матеріалів справи, під час обшуку правоохоронці виявили пістолет Glock 19, криптовалютні активи приблизно на €800 тис., золото, коштовності, твори мистецтва та автомобіль Porsche Cayenne. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на іспанське видання elDiario.es.

Провадження розглядає суд в Ель-Вендрелі. До збору інформації залучена інформаційна група Цивільної гвардії Іспанії в Таррагоні. Як пише elDiario.es, редакція отримала доступ до матеріалів справи.

Анатолій Шарій та Ольга Бондаренко
Анатолій Шарій та Ольга Бондаренко
фото: eldiario.es

Іспанські правоохоронці перевіряють можливі порушення податкового законодавства, відмивання коштів і підробку документів. Пізніше до переліку можливих правопорушень додали приховування майна.

За даними слідства, Шарій та Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Податкова служба країни вважає, що у 2018 році могла бути несплачена сума податків у розмірі €150 875,33, а у 2022 році – €387 645,68. Разом це понад €538 тис.

Правоохоронці також вивчають фінансові операції пари, зокрема рахунки в Литві та Росії, операції з криптовалютою, перекази з Росії та Люксембургу, кошти з Казахстану і платежі через онлайн-платформи.

За розрахунками, наведеними в матеріалах провадження, загальна сума можливих податкових зобов'язань, штрафів та інших нарахувань може сягати €10,7 млн. Ця сума є оцінкою в межах розслідування і не є остаточно встановленим судом боргом.

Що знайшли під час обшуку

Обшук у помешканні Шарія провели в червні 2026 року. За даними elDiario.es, правоохоронці виявили:

  • пістолет Glock 19;
  • криптовалютні активи приблизно на €800 тис.;
  • твори мистецтва, годинники, коштовності та інші предмети розкоші на €400 тис.;
  • 20 золотих пластин орієнтовною вартістю €150 тис.;
  • автомобіль Porsche Cayenne.

Суд постановив арештувати коштовності, дорогоцінні метали, твори мистецтва та цифрові фінансові активи.

Сам факт виявлення майна під час обшуку не встановлює його незаконного походження. Походження коштів і активів є одним із питань, які перевіряють у межах провадження.

Слідство перевіряє можливий зв'язок із Росією

Окремо правоохоронці перевіряють походження коштів та можливі зв'язки Шарія з російськими спецслужбами. У матеріалах справи згадуються фінансові операції, які слідчі оцінюють як такі, що можуть містити ознаки ризику відмивання коштів.

За даними elDiario.es, слідство також перевіряє версію про можливу оплачувану діяльність Шарія на користь російських спецслужб. Йдеться саме про одну з версій, яку перевіряють у межах кримінального провадження. У матеріалі не йдеться про встановлений судом факт такої співпраці.

Що підтвердив Шарій

Анатолій Шарій підтвердив, що в Іспанії щодо нього ведеться кримінальне провадження. У своєму дописі він також назвав серед претензій слідства можливе ухилення від сплати податків, відмивання коштів та підробку документа про відсутність податкової заборгованості в Україні.

Проросійський блогер заперечує висунуті претензії. Він стверджує, що його доходи мають законне походження та пов'язані з YouTube і пожертвами підписників. Також Шарій заперечує будь-які зв'язки з російськими спецслужбами.

Позиція Шарія в цій справі зводиться до заперечення звинувачень, тоді як описані elDiario.es обставини є предметом розслідування іспанських правоохоронців.

Нагадаємо, у червні 2025 року Вінницький міський суд заочно визнав Анатолія Шарія винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.  

У травні 2022 року пропагандиста Шарія затримали в Іспанії за запитом України. Згодом іспанський суд закрив процедуру його екстрадиції.

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Теги: зброя Іспанія слідство розслідування поліція Анатолій Шарій

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