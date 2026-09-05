Кандидати у президенти Франції посварилися через майбутнє допомоги Україні

Едуард Філіпп звинуватив Марін Ле Пен у прагненні послабити Україну та пригрозив не допустити цього



Лідерка французького «Національного об'єднання» Марін Ле Пен має намір припинити фінансову та військову допомогу Україні у разі перемоги на президентських виборах. Її потенційний суперник, колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, пообіцяв зробити все, щоб цього не допустити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи Ле Пен та Філіппа у соцмережі X.

Публічна суперечка між політиками розпочалася після заяви віцепрезидента «Національного об'єднання» Луї Аліо. Він повідомив, що Ле Пен хоче «перекрити кран» фінансової та військової допомоги Україні. Філіпп, який балотується у президенти від правоцентристської партії Horizons, заявив, що припинення підтримки України означало б фактичну допомогу Росії.

«Ослаблення України, якого прагне Марін Ле Пен, становить загрозу безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти», – заявив експрем'єр.

Ле Пен у відповідь розкритикувала результати роботи Філіппа на посаді прем'єра та нагадала, що за часів його перебування на чолі уряду російського диктатора Володимира Путіна приймали у Версальському палаці та форті Брегансон.

Лідерка «Національного об'єднання» також повторила свою позицію щодо російсько-української війни. Вона заявила, що від початку повномасштабної агресії закликає Францію організувати міжнародну конференцію для пошуку дипломатичного врегулювання замість продовження бойових дій.

Філіпп натомість нагадав про попередні позиції Ле Пен щодо Росії, зокрема її виступи проти постачання Україні зброї та запровадження санкцій проти Москви. Він назвав політикиню «голосом слабкості та злочинного підлаштовування під Кремль».

«Якби вас обрали, Україну вже давно б покинули. Ви можете переписати свої промови про Росію, але нікому не вдасться забути про ваші зв'язки з Росією», – заявив Філіпп.

Нагадаємо, майбутні президентські вибори у Франції викликають занепокоєння серед союзників по НАТО через можливу перемогу Марін Ле Пен. Як писав «Главком», у Альянсі побоюються, що зміна влади в Парижі може поставити під питання подальшу роль Франції як одного з ключових європейських союзників та вплинути на підтримку України.

Особливе занепокоєння викликає позиція Ле Пен щодо Росії та НАТО. Її політична сила раніше виступала проти частини санкцій проти Москви та передачі Україні окремих видів озброєнь.