Головний соратник Путіна у Держдумі втримав посаду після виборів

В'ячеслав Володін зберіг посаду спікера Держдуми ще на один термін

В'ячеслав Володін очолює нижню палату російського парламенту вже десять років, а новий термін може стати для нього рекордним

В'ячеслав Володін залишиться спікером Державної думи Росії нового, дев'ятого скликання. Рішення про збереження за ним посади вже ухвалене, хоча формально нового голову нижньої палати ще мають обрати депутати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За інформацією російських медіа, рішення залишити Володіна на посаді вже ухвалене. Водночас джерела застерігають, що остаточно кадрові питання такого рівня вирішуються за участі Путіна, а домовленості можуть змінитися навіть напередодні першого пленарного засідання нового скликання.

Володін також був активно залучений до обговорення майбутнього складу нижньої палати російського парламенту. Джерела пояснюють це тим, що саме він має продовжити керувати Держдумою нового скликання.

Якщо Володіна знову оберуть спікером, він встановить рекорд за тривалістю перебування на цій посаді. Раніше жоден російський політик не очолював Держдуму понад два терміни поспіль. Володін керує нижньою палатою російського парламенту з 2016 року.

На виборах 2026 року Володін очолював територіальну групу «Єдиної Росії» у Саратовській області, а також балотувався у Саратовському одномандатному окрузі. За офіційними даними російської сторони, він отримав 82,84% голосів.

Нагадаємо, вибори до Державної думи РФ тривали з 18 до 20 вересня. Росіяни обирали 450 депутатів: половину місць розподіляли за партійними списками, ще 225 – в одномандатних округах.

За даними російської Центральної виборчої комісії після опрацювання 32,92% протоколів, «Єдина Росія» набирала 56,97% голосів. Для порівняння, на попередніх виборах до Держдуми у 2021 році партія отримала 49,82%.