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NYT: Росія намагається вплинути на вибори у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Росія намагається вплинути на вибори у США
Кремль намагається втрутитися у вибори в США, які пройдуть вже у листопаді
фото з відкритих джерел

РФ знову намагається підірвати довіру до американської демократії за допомогою онлайн-кампаній 

Американські розвідслужби та експерти з безпеки фіксують підготовку Росії, Ірану та Китаю до втручання у виборчий процес у США, запланований на листопад. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Росія активізувала мережу тролів, яка опублікувала на платформах X та BlueSky серію створених штучним інтелектом відео проти демократів, що балотуються до Сенату. Ролики містили безпідставні звинувачення в корупції, антисемітизмі та підтримці прав ЛГБТ спільноти, а також були стилізовані під матеріали провідних медіа, таких як CNN, BBC та The New York Times.

Паралельно власні кампанії ведуть Іран та Китай. Тегеран використовує мережу акаунтів у Facebook та Instagram із контентом, згенерованим ШІ, для поширення антиреспубліканських поглядів і підриву авторитету Дональда Трампа. Пекін також має намір вплинути на процес, проте діє значно обережніше, щоб уникнути викриття. Американські посадовці побоюються, що розвиток технологій штучного інтелекту зробить це іноземне втручання швидшим та дешевшим.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якби мав можливість ухвалити рішення про початок війни з Іраном повторно, то вчинив би так само. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання про можливий вплив конфлікту на проміжні вибори до Конгресу в листопаді..

«Я не вірю в слово «жаль». Завжди можна трохи поміркувати над собою. Якби мені довелося все повторити, я зробив би так само», – сказав Трамп.

The New York Times також писала про оцінки американського військового командування щодо ситуації з боєприпасами. За даними видання, навесні та влітку віцепрезидент США Джей Ді Венс проводив телефонні розмови з американськими командирами, щоб отримати реальну оцінку перебігу війни. Військові, за інформацією NYT, повідомили про критично низькі запаси деяких важливих боєприпасів.

Попри ці оцінки, Трамп продовжує заявляти, що очікує завершення війни після проміжних виборів у США.

Теги: росія США вибори Іран Китай

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