Politico: Фіктивні вибори підкреслюють вплив Путіна на Росію

Після придушення антивоєнних кандидатів, вибір для росіян на парламентських виборах став ще більш обмеженим, ніж зазвичай

У Росії проходять перші парламентські вибори з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Голосування відбувається на тлі втоми населення від війни, дефіциту пального та побоювань через регулярні українські удари по російській території. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

У відповідь на ці настрої Кремль максимально звужує політичне поле, щоб перебільшити суспільну підтримку агресії. Зокрема, Верховний суд Росії заборонив єдиній відкрито антивоєнній партії «Яблуко» висувати загальнонаціональний список кандидатів до Держдуми. Це сталося після того, як завдяки закликам до негайного припинення вогню рейтинг партії зріс до 5,5-9,4%. Згодом реєстрацію партії взагалі скасували під приводом порушення авторських прав, а її заступника Льва Шлосберга засудили до 11 років ув’язнення за «дискредитацію» армії.

Замість усунутих антивоєнних кандидатів влада активно просуває лояльні альтернативи. На виборах балотуються понад тисячу російських ветеранів війни в Україні, серед яких є Едуард Шонов – військовий із бригади, що брала участь в окупації Бучі та масових вбивствах цивільних.

У передвиборчій рекламі керівної партії «Єдина Росія» задіяні міністр закордонних справ Сергій Лавров із мілітаристськими заявами, хокеїст Алекс Овечкін та пропагандистка Маргарита Симоньян. Загалом у виборах беруть участь десять партій (включно з комуністами, ЛДПР та «Справедливою Росією»), і всі вони одноголосно підтримують анексію українських територій.

В умовах репресій російська опозиція не має спільного плану дій. Юлія Навальна та політик Максим Кац називають голосування пропагандистською вправою Путіна, але просять антивоєнну більшість використати його як останню безпечну можливість для протесту. Вони просувають стратегію «розумного голосування»: оскільки кандидатів від «Яблука» в одномандатних округах мало, пропонується голосувати за будь-яких найменш провоєнних представників інших партій, щоб послабити «Єдину Росію».

Водночас такий підхід жорстко критикують інші опоненти Кремля. Голова «Яблука» Микола Рибаков заявляє, що голосування за системні думські партії означає підтримку тих самих людей, які саджають у в'язницю членів його партії. Колишній політик Максим Резнік також вважає стратегію програшною: за його словами, вибори існують лише для легітимізації війни, а всі голоси повністю контролюються та будуть переписані Кремлем.